Volley, Serie A femminile: per Busto Arsizio una rimonta che vale la vetta

19/11/2018

Il Bisonte Firenze fa visita alla Unet E-Work Busto Arsizio, le padrone di casa con una vittoria volerebbero in testa alla classifica. Busto Arsizio ancora imbattuta fino alla vigilia di questa sesta giornata, di contro Firenze a caccia della terza vittoria consecutiva a conferma di uno stato di forma davvero ottimo. Il primo set inizia con Firenze che spinge forte, soprattutto con Louisa Lippman in grande spolvero, come Sorokaite e Degradi. Busto Arsizio attacca forte con Herbots e Gennari. Il primo set è una battaglia che Firenze porta a casa però allungando nel finale 25-17. Il Bisonte continua a far fruttare il servizio anche nel secondo set, chiuso 25-16 con ancora protagoniste Lippmann e Degradi. È praticamente un dominio per la squadra di coach Caprara che è avanti 2-0. Nel terzo set arriva però la reazione delle padrone di casa che rialzano la testa grazie a qualche errore di troppo della Degradi, ma soprattutto per merito di Alessia Gennari protagonista della riscossa: il terzo set finisce 25-18 per Busto Arsizio. Cambia così l'inerzia del match e la Unet E-Work comincia a spingere forte conquistando anche il quarto parziale 25-20. Si va al tie break con Firenze in stato confusionale che tenta la reazione, ma Busto Arsizio fa ancora la voce grossa e chiude 15-9. La Unet E-Work aggancia Novara al primo posto in classifica e ringrazia la splendida serata di Alessia Gennari (17 punti), Britt Herbots (16) ma soprattutto di Vittoria Piani (21). Per Firenze bene Louisa Lippmann (21 punti), Mina Popovic (16) e Indre Sorokaite (15).