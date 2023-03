Volley, vincono Perugia e Civitanova nei playoff maschili, tutto facile per Conegliano nel torneo femminile 

VOLLEY

Gli umbri battono Milano 3-1, Zaytsev supera Verona 3-0. Stesso risultato per l’Imoco, sempre più capolista in Serie A1, che vince nettamente a Firenze

© foto lube civitanova Nei quarti di finale dei playoff maschili, vittoria per Perugia, che supera Milano 3-1 e si riporta avanti. Successi per la Lube Civitanova e Piacenza, che riaprono la serie contro Verona e Modena (2-1). Nella Serie A1 femminile invece vince ancora Conegliano, che batte Firenze in tre set e vola a +8 sul secondo posto. 3-1 per Chieri e per la Vero Volley. Stesso risultato per Busto Arsizio contro Casalmaggiore, mentre Pinerolo batte Macerata 3-2.

SUPERLEGA MASCHILE

Allungo nei quarti di finale dei playoff scudetto per Perugia, che batte Milano 3-1. In vantaggio va la Powervolley che vince il primo set 25-22. La Sir Safety prova a scuotersi nel secondo affidandosi al solito Leon e all’opposto Rychlicki. Milano regge, risponde, e porta il secondo parziale ai vantaggi, in cui però alla fine trionfano i padroni di casa 30-28. La rimonta degli uomini di Anastasi è completata nel terzo set (25-18) e nel quarto, vinto dagli umbri 25-20. Finisce quindi 3-1 per Perugia, che ora comanda la serie 2-1.

Secco 3-0 per Civitanova contro Verona. Partenza fulminante della Lube, che trascinata da Zaytsev batte la WithU nel primo parziale 25-17. I padroni di casa resistono al ritorno di Verona e portano il match sul 2-0 vincendo 25-22. Nel terzo la partita si fa combattuta, ma a trionfare sono ancora i padroni di casa (28-26), che quindi dimezzano lo svantaggio nella serie (1-2) e tornano fortemente in corsa per il passaggio del turno.

Accorcia nella propria anche Piacenza che, dopo aver perso i precedenti due incontri con Modena, batte a domicilio la Valsa Group 3-0. Partono forte gli ospiti nel primo set, che chiudono sul 25-21. Nel secondo continuano a spingere i ragazzi di Botti grazie alla vena di Romanò e vincono 25-22. Modena tenta la reazione nel terzo set, rispondendo punto su punto e arrendendosi solo nel finale 25-23. Termina quindi 3-0 per Piacenza. Tutte le serie sono dunque sul 2-1, visto il successo ottenuto ieri dalla Trentino Volley.

Vittoria importante anche per Taranto che, nei preliminari dei playoff 5° posto, vince contro Padova in tre set (28-26, 25-22, 25-17), tornando così in corsa per un posto in Europa.



SERIE A1 FEMMINILE

Tutto facile per Conegliano, che mantiene la testa della classifica vincendo a Firenze con un 3-0 senza storia. L’Imoco domina il primo set (15-25) con Gray e Haak sugli scudi. Il copione non cambia nel secondo, dove le padrone di casa provano una timida reazione ma si scontrano con la solidità difensiva delle ragazze di Santarelli: finisce 20-25. Il terzo è normale amministrazione per le ospiti, che si impongono 17-25 e salgono a quota 66, a + 8 sul secondo posto di Scandicci. Balzo in classifica per Milano, che vince 3-1 a Novara. A partire forte però sono le ragazze di Lavarini, che complice una Carcares in giornata di grazia chiudono con un secco 25-17 il primo set. Nel secondo reagisce la Vero Volley, che pareggia il conto imponendosi 25-20. La definitiva rimonta è completata con un doppio 25-21 negli ultimi due parziali, che condannano le padrone di casa a rimanere al quinto posto, mentre Milano vola a -3 dal secondo a quota 55.

Vittoria pesante per Chieri, che si impone a Bergamo 3-1. Match combattuto fin dall’inizio in Lombardia, con le ragazze piemontesi ad aggiudicarsi il primo set soltanto ai vantaggi grazie a Grobelna (27-29). Nel secondo parziale invece salgono ancora le ragazze della Reale Mutua, che si impongono 25-19. Nel terzo arriva la reazione d’orgoglio di quelle di Lavarini, che chiudono 25-21 e allungano il match al quarto set, vinto dalle ospiti 25-19. Tre punti quindi per Chieri, che sale al quarto posto in classifica. Rimane ottavo invece Bergamo, in piena corsa playoff. Tre punti anche per Busto Arsizio, che batte Casalmaggiore 3-1. Cominciano con coraggio le ospiti, che scappano via e vincono il primo set 25-22. Poi però entrano in partita Omoruyi e Montibeller, che alzano la percentuale in attacco della E-Work e trascinano le loro compagno nel secondo e terzo parziale (25-21, 25-19). Il quarto certifica la superiorità delle padrone di casa, che chiudono il match con un altro 25-21. Aggancio e sorpasso a Bergamo quindi per Busto Arsizio, che si prende il settimo posto a quota 34, a -3 proprio da Casalmaggiore.

Vittoria per Pinerolo, che supera 3-2 Macerata. L’equilibrio domina nel primo set, con nessuna delle due squadre che riesce a scappare via e le ospiti che portano a casa il parziale ai vantaggi: 26-24. La Balducci trova più continuità in battuta e attacco, trionfando anche nel secondo 25-19. La partita però cambia nel terzo set: Pinerolo reagisce ritrovando solidità in difesa e colpendo in contrattacco. Il risultato sono due parziali conquistati dalle padrone di casa (25-15, 25-22). La rimonta è completata nel tie break, che si chiude 15-12. Colpo in classifica quindi per Pinerolo, che sale a quota 16, mentre Macerata resta all’ultimo posto con 11 punti.