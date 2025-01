Volley, Superlega: Trento vince il big match con Perugia

SUPERLEGA MASCHILE

Il big match di questa giornata di SuperLega va a Trento, che si impone in rimonta e al tie-break in casa dei campioni d'Italia in carica di Perugia, al primo ko in questo campionato. La sfida tra prima e seconda in classifica va all'Itas, che accorcia le distanze dalla vetta. Le ultime due squadre a vincere il titolo regalano spettacolo: finisce 20-25, 25-20, 18-25, 25-21, 24-22 per gli uomini di Soli, che sotto 2-1 evitano la fuga in classifica della Sir Susa Vim. Partita strepitosa anche per l'andamento del tie-break: gli umbri sprecano ben otto match point, mentre al primo a disposizione Trento fa festa. Michieletto domina con 22 punti, mentre sono 17 per Bartha e 12 per Resende e Lavia.