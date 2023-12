Volley, Superlega: Trento vince ancora, ok anche Perugia e Milano

volley

La Itas trionfa 3-0 in casa contro Cisterna, stesso risultato per la Sir Safety a Catania e per l’Allianz contro Modena

© trentinovolley.it Nel dodicesimo turno di Superlega maschile di volley arriva un altro successo per l’Itas Trentino, vittoriosa per 3-0 in casa contro Cisterna, con il punteggio di 25-19, 25-20 e 25-20. A imitare i Campioni in carica sia Perugia che Milano: la Sir Safety è corsara sul campo della Farmitalia Catania (25-20, 26-24, 25-19), mentre l’Allianz piega la Valsa Group Modena piuttosto agilmente dopo un primo parziale combattuto (27-25, 25-17, 25-18).

Trento chiude il 2023 nel migliore dei modi, facendo registrare l’undicesima vittoria stagionale in dodici turni di Superlega. L’Itas trionfa tra le mura casalinghe per 3-0 contro Cisterna, con il punteggio di 25-19, 25-20 e 25-20. Primi due set agili per i padroni di casa, che a colpi di 2-3 punti consecutivi creano il divario per andare avanti senza problemi. Nel terzo parziale gli ospiti restano avanti a lungo, ma poi crollano nel finale con la capolista che chiude il percorso netto. Rispondo a ruota anche Perugia e Milano: la Sir Safety piega Catania 3-0 in trasferta, faticando di fatto solamente nel set centrale, chiuso ai vantaggi sul 26-24. Discorso analogo per l’Allianz, che deve prendersi la prima partita a forza con il 27-25 contro Modena, per poi superare agilmente i due set successivi (25-17, 25-18). Serve un set in più invece a Piacenza, che passa per 3-1 sul campo di Padova in rimonta. I veneti vanno avanti con il 26-24, poi la Bluenergy si riprende e la va a vincere 25-21, 25-19 e 25-18. Si rialza anche la Lube, che come Piacenza trionfa in rimonta 3-1 in casa di Monza La Vero va avanti 27-25 nel primo parziale, vince i due successivi 25-21 e 25-22, rischia nel finale della quarta partita ma poi archivia il match 25-23. Trento guida ora la classifica, seguita da Perugia e Piacenza. La Lube rimane al quarto posto, con Milano quinta e in marcatura stretta. In zona retrocessione rimangono ad una sola vittoria Taranto e Catania.