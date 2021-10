Volley, Superlega: Perugia stende 3-0 Cisterna  

VOLLEY UOMINI

La Sir Safety, trascinata da Leon e Giannelli, risponde alla vittoria di ieri di Civitanova. Ok anche Monza e Piacenza

Dopo il netto successo di ieri dei campioni d’Italia della Lube Civitanova, la prima giornata della stagione 2021-2022 della Superlega vede imporsi sempre in tre set anche Perugia: la finalista dei playoff scudetto della scorsa stagione supera in casa 25-22, 25-18, 25-23 Cisterna. Buona vittoria per Monza che stende in rimonta Modena in casa (24-26, 25-23, 28-26, 25-20). In quattro parziali arriva anche l’affermazione di Piacenza contro Ravenna.

Perugia vince agevolmente nel debutto di questa Superlega contro Cisterna grazie a un perentorio 3-0 (25-22, 25-18, 25-23). Il capitano Leon è il top scorer; Giannelli campione d’Europa prende subito per mano la sua nuova squadra, mentre Anderson regala gemme preziose in attacco. Anche per via di un ottimo avversario, trascinato dall’opposto Szwarc, il primo parziale è molto equilibrato e, solo grazie a due ace consecutivi di Plotnytskyi, i Block Devils si prendono il vantaggio. La formazione di Grbic comincia allora a spingere sull’acceleratore. Battuta ficcante, muro letale e qualche difficoltà in più per Cisterna, con Maar che è ultimo ad arrendersi. Tuttavia non può fermare da solo i padroni di casa, i quali volano sul 2-0 strappando gli applausi del PalaBarton. Il terzo parziale diventa una pura passerella: Perugia allunga e prende i primi tre punti della stagione, anche se Cisterna dimostra grande generosità provando fino alla fine ad allungare la contesa.

La Vero Volley Monza supera 3-1 (24-26, 25-23, 28-26, 25-20) Modena. Partita estremamente equilibrata, con la formazione di Giani che parte meglio ma alla lunga cede sotto i colpi dei brianzoli. Qualche errore favorisce infatti i modenesi, che riescono ad imporsi solo ai vantaggi (24-26) nel primo set. Gli uomini di Eccheli, dopo un avvio contratto, crescono soprattutto al servizio e a muro e nel finale si secondo set si dimostrano più lucidi, prendendosi il pari. Nel terzo set, il botta e risposta tra le due squadre prosegue fino al 22-22, quando i brianzoli trovano un break con due muri consecutivi (24-22). Modena però risponde e rinvia tutto ai vantaggi, dove cede a una Monza che è ancora una volta più cinica nei momenti decisivi. Nel quarto parziale i brianzoli allungano contro una Modena che fatica a superare il muro avversario (11-5). Gli emiliani si appoggiano molto ai primi tempi di Stankovic (20-17), ma non bastano per mettere in difficoltà gli avversari.

Piacenza conquista in casa i primi tre punti di stagione ai danni di Ravenna, battuta 25-17, 25-17, 19-25, 27-25. Impattano bene il match Piacenza, con due ace di Lagumdzija si crea il divario determinante: il contributo di Rosard vale il primo set per i padroni di casa, i quali alzano la difesa e presto arriva il 15-10, con il distacco che viene mantenuto fino alla fine (25-17). Fotocopia il terzo set, ma al contrario; Ravenna fissa le quattro lunghezze di vantaggio sul 6-10 e da quel momento non si lascia più avvicinare. Non ci sta Piacenza, che nel quarto si porta sul 19-14. Nonostante il 23-23, il finale dice 27-25. Nella sfida serale, infine, Vibo Valentia è corsaro a Taranto in tre set: 25-19, 25-17, 22-25, 25-20 il risultato finale a favore dei calabresi.