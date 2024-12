Volley, Superlega: Perugia fa undici su undici, Milano batte Modena

SUPERLEGA MASCHILE

Undici su indici per la Sir Susa Vim Perugia, che vince un'autentica battaglia contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza e mantiene la leadership indiscussa della Serie A al termine del girone d'andata. Gli umbri rispondono a Trento, che aveva anticipato la sfida prevista per questo turno il 27 novembre scorso sconfiggendo Padova (3-1), e sconfiggono 3-2 gli emiliani: 25-19, 25-23, 22-25, 17-25, 15-9 il punteggio che consente ai padroni di casa di resistere alla rimonta dei rivali. Plotnytskyi è il migliore nella rosa della capolista, che assiste alla sua prova da 16 punti e alle ottime gare di Ben Tara e Semeniuk (13). Ottima la prova di squadra per la Sir, che trova anche 12 punti da Ishikawa e tantissime soluzioni. Non bastano Bovolenta (18) e Maar (16) a Piacenza, che resta quarta in tandem con la Rana Verona a quota 21 punti: i veneti avevano giocato venerdì, sconfiggendo 3-0 Taranto. Successo per la Cisterna Volley, trascinata dalle prove sontuose di Jordi Ramon (20) e Fauré (17): i big della formazione laziale sono decisivi per sconfiggere 3-1 la Mint Vero Volley Monza, che resta penultima davanti a Grottazzolina. Infine, l'Allianz Milano difende il suo sesto posto in classifica: importante vittoria esterna per 3-1 sulla Valsa Group Modena (ottava) col punteggio di 20-25, 18-25, 25-21, 20-25. Decisiva la rimonta nel quarto set dei lombardi, trascinati da Reggers (18) e Kaziyski (16).