Volley, Superlega: Monza non si ferma più, Piacenza ritrova il sorriso  

VOLLEY

I brianzoli superano 3-0 Ravenna e infilano la terza vittoria di fila, la You Energy batte Padova con lo stesso risultato

Turno infrasettimanale della Superlega maschile di volley che vede le nette vittorie di Monza e Piacenza e il sofferto successo di Cisterna. La squadra della Brianza ha la meglio con un facile 3-0 su Ravenna (25-14, 25-19, 25-20 i parziali) e si assesta saldamente in zona playoff essendo anche il club con più partite giocate in tutto il campionato (21). Ravenna invece è sempre più ultima ed entrata in un tunnel senza via di uscita con appena due punti in classifica. Convincente successo, sempre 3-0 (25-20, 25-17, 25-19) anche per Piacenza, che contro Padova ritrova il sorriso dopo due sconfitte e si gode il settimo posto. I veneti, al secondo ko di fila, restano comunque in corsa per un posto nei playoff. Infine, il club di Latina si porta sul 2-0 contro Vibo Valentia prima di essere incredibilmente rimontato 2-2 e poi riscattarsi fino al 3-2 finale annullando anche un match point (25-17, 25-21, 21-15, 17-25, 16-14): Vibo penultima mentre Cisterna balza in zona playoff.