Volley, Superlega: Civitanova fa 10 su 10, Perugia e Trento non si fermano  

La Lube Civitanova fa 10 su 10 e si conferma implacabile in Superlega di volley. I marchigiani battono infatti per 3-1 una volitiva Monza, che rimane in partita fino all'ultimo istante del quarto set (25-16, 25-21, 18-25, 25-23). Seconda in classifica è Perugia, che rifila un rotondo 3-0 all'Argos Volley di Sora (25-15, 25-21, 25-19). In alta classifica è importante anche il 3-1 di Trento a Latina (28-26, 25-18, 19-25, 25-22), Verona cade a Ravenna.