Volley, Superlega: Civitanova batte Perugia, ok Trentino. Bene Novara e Chieri nell’A1 femminile

La 17ª giornata di Superlega vede Civitanova imporsi con autorevolezza nella sfida d’alta classifica contro Perugia: 3-1 (23-25, 29-27, 25-22, 25-16) il risultato finale a favore della Lube, che costa così la seconda sconfitta consecutiva alla Sir Susa Vim (la prima non al tie-break). Dopo aver perso il set d’apertura, la formazione delle Marche infila tre set vincenti e sale al terzo posto in classifica. Fatica più del previsto Trentino, che riesce però ad avere la meglio 3-2 di Grottazzolina, portandosi a -2 dal primo posto: 25-12, 18-25, 25-17, 23-25, 15-12 il totale dei cinque set, specchio di un incontro combattuto dalla prima all’ultima azione. Stesso risultato per Milano contro Piacenza: l’Allianz vince 3-2 (24-26, 21-25, 25-21, 25-22, 15-9), riuscendo a ribaltare al quinto set un match iniziato con uno svantaggio di 2-0. Taranto si prende invece la sfida tra le ultime della classe contro Monza, regalandosi un 3-2 (22-25, 25-20, 23-25, 27-25, 15-11) che vale l’allungo in classifica sulla Mint Vero Volley. Tutto facile per Verona: netto 3-0 a Modena, grazie a tre set chiusi sul 25-20, 25-23, 25-23.