Volley, Supercoppa femminile: Conegliano batte Novara, è il sesto titolo

A Firenze, l'Imoco si impone in quattro set (25-23, 17-25, 25-17, 25-17) e trionfa per il quinto anno di fila: eguagliata Bergamo per numero di successi

© imocovolley.it Conegliano conquista la Supercoppa femminile di volley 2022. Al Palazzo Wanny di Firenze, l'Imoco batte in quattro set Novara, che cede 25-23, 17-25, 25-17, 25-17. Per le campionesse d'Italia è il quinto titolo consecutivo, il sesto in totale nella loro storia: eguagliata Bergamo per numero di successi. Tra le fila della squadra di Santarelli spiccano le prestazioni di Isabelle Haak e Kathryn Plummer, che mettono a referto 22 e 17 punti.

Ancora una volta Conegliano: la Supercoppa femminile di volley la conquista nuovamente l'Imoco, per il quinto anno di fila e per la sesta volta nella storia. Ora, le campionesse d'Italia, grazie al successo in quattro set contro Novara, guidano l'albo d'oro con sei successi insieme a Bergamo.

Al Palazzo Wanny di Firenze va in scena lo spettacolo delle campionesse d'Italia in carica, già prime in Serie A1 e che soffrono solo nella prima parte di gara, quando si aggiudicano con il minimo scarto il primo set (25-23) e perdono il secondo (17-25). A quel punto, però, a trascinare il sestetto di Santarelli sono Isabelle Haak e Kathryn Plummer, che mettono a referto rispettivamente 22 e 17 punti e risultano decisive nel doppio 25-17 del terzo e quarto periodo, con anche Federica Squarcini (13) in doppia cifra.

L'Igor Gorgonzola, invece, paga la serata negativa di Cristina Chirichella, che commette 7 errori e chiude con appena 6 punti. Sono 9, invece, per Caterina Bosetti, così a cercare di trascinare le piemontesi sono Karakurt (14) e Carcaces (11), ma non bastano. Ancora una volta, a sorridere è Conegliano, che continua ad imporre il suo dominio in Italia.