Volley: Skorupa-Casalmaggiore di nuovo insieme

31/01/2019

A volte ritornano. Kasia Skorupa riparte da Casalmaggiore per rivestire la maglia rosa già indossata nella stagione 2014/15, quella culminata con lo storico scudetto conquistata a Novara in gara-5. Un colpo nell'ultimo giorno di mercato firmato dal Presidente della Vbc Èpiù Pomì Massimo Boselli, sempre intenzionato a riportare la sua società ai vertici del nostro volley: ora è al sesto posto in classifica dopo il successo per 3-0 in casa di Filottrano.

Un grande ritorno quello della palleggiatrice polacca che, reduce da un infortunio, sta lavorando per tornare al meglio e per poter essere schierata in partita da coach Gaspari. "Sono molto contenta di essere tornata qui - dice Skorupa - è una grande emozione. Non so bene ancora quando riuscirò a tornare in campo ma stiamo già lavorando tanto con il preparatore Bragagni e il resto dello staff per cercare di riuscirci il prima possibile." Kasia vestirà la maglia numero 3 che era già stata sua nella stagione dello scudetto.



Skorupa era a caccia di una squadra dopo l'ultima stagione giocata a Novara. Negli ultimi mesi si era discusso di lei soprattutto per la sua love-story, terminata prima di Natale, con Paola Egonu. A Casalmaggiore sperano che da qui a fine stagione parlino solo i successi sul campo.