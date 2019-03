Volley, serie A1 femminile: Conegliano vince la regular season

16/03/2019

Conegliano inizierà i playoff 2019 come testa di serie numero 1 con l’obiettivo di difendere il titolo conquistato un anno fa. Le Pantere conquistano questo obiettivo grazie all’ennesima vittoria, questa volta contro una Cuneo che invece lotterà fino alla fine per rimanere tra le prime 8. Gara in cui Conegliano non ha avuto particolari problemi, ad eccezione del secondo set chiuso solo ai vantaggi. Top scorer Samanta Fabris con 13 punti.



Conegliano infatti non è più raggiungibile da Novara che però ha il merito di rialzare la testa dopo due stop filati e lo fa con una vittoria convincente in casa contro Busto Arsizio, quarta in classifica. Primo set molto combattuto, ma all’interno di questa sfida a spiccare è la straordinaria prestazione offensiva di Paola Egonu che mette a terra 26 punti.



A chiudere la giornata di vittorie delle prime tre della classifica ecco Scandicci che non lascia neppure un set a Firenze nel derby. Molto bene Haak con 16 punti e Vasileva con 15. Per Firenze sconfitta che non fa troppo male visto che l’accesso matematico ai playoff è già stato conquistato.