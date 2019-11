Volley, Serie A1 femminile: Conegliano e Novara ok in trasferta, battute Cuneo e Caserta  

VOLLEY

Nei due anticipi del settimo turno della Serie A1 femminile di volley vincono sia Conegliano che Novara. La Imoco passa per 3-0 a Cuneo: 25-23, 25-14, 25-20 i parziali in favore delle Pantere. Coach Santarelli tiene a riposo Paola Egonu in vista della sfida di Supercoppa del 16 novembre contro Novara, che vince per 3-1 a Caserta con i parziali di 25-21, 20-25, 25-22, 25-21.

La Imoco Conegliano sembra non avere punti deboli e continua a dare dimostrazioni di superiorità in Serie A1. Le Pantere di coach Daniele Santarelli hanno vinto tutte le partite di campionato, compresa quella al Pala Ubi Banca di Cuneo: 3-0 con i parziali di 25-23, 25-14, 25-20. Nella prima frazione le campionesse italiane trovano un break con il muro di Robin de Kruijf (7-5) e allungano fino al 16-11 firmato da una Indre Sorokaite in serata di grazia. È sempre lei a trovare il nuovo +5 (19-14), ma Cuneo non si arrende e si riporta sul 21-21, prima del decisivo allungo che porta al 25-23 per la Imoco. Nel secondo set non c'è partita: l'impressione è che le padrone di casa debbano guadagnarsi più volte i punti in un singolo scambio, visto come è capace di difendere Conegliano, come nello scambio che vale l'11-5 per la Imoco. Il parziale va subito in direzione delle venete e si conclude sul 25-14. Nel terzo set Cuneo va sul 9-8 ma è l'unico momento in cui mette il naso avanti. Conegliano vola prima sul +3 (13-10), poi sul +4 con un punto di Sorokaite, autrice anche del tocco morbido che dà la vittoria alla Imoco (25-20).

Un 3-0 netto, ottenuto anche senza Paola Egonu. La fuoriclasse azzurra si riposa in vista della Supercoppa del 16 novembre contro Novara. La Igor Gorgonzola passa 3-1 a Caserta e mostra di non aver subito le scorie psicologiche del k.o. in campionato contro le campionesse in carica. Le ragazze di Massimo Barbolini (al ritorno dopo essersi sottoposto a un intervento di routine di ablazione cardiaca) scendono convinte sul taraflex e nel primo set allungano sul 12-5, prima di subire una lenta rimonta delle padrone di casa, che però si fermano più volte al -3 e non riescono a evitare il 25-21. La seconda frazione è vinta da Caserta per 25-20, con le campane quasi sempre in vantaggio, forti di un 6-2 iniziale e di un break decisivo di 7-1 sul finire della frazione. Nel terzo set Novara soffre un'altra partenza ad handicap (5-1), ma la Igor Gorgonzola fa valere la differenza di esperienza: il parziale di 15-6 dà un vantaggio rassicurante alle piemontesi, che chiudono il set sul 25-22. Nell'ultima frazione le campionesse d'Europa sfruttano l'inerzia per andare sul 19-12, la rimonta di Caserta riporta le campane sul -2 prima dell'allungo decisivo delle ospiti (25-21).