Volley, semifinali play-off: Milano vince anche gara-2 contro Scandicci

SEMIFINALE SERIE A1 FEMMINILE

Fa due su due Milano, che dopo il 3-0 di gara-1 tra le mura casalinghe andata in scena la settimana scorsa si prende anche gara-2 sul campo di Scandicci. Le ragazze di Lavarini vincono 3-2 con il punteggio di 25-23, 25-23, 23-25, 20-25 e 15-13. Nel corso del primo parziale si accende subito la sfida tra Antropova ed Egonu, con le due squadre che arrivano appaiate sul 13-13. La Numia fa partire il break decisivo che le porta al +6, con le toscane che provano a rientrare ma devono arrendersi nel finale. L’andamento del secondo set è differente: Scandicci resta avanti per larga parte del parziale, con Milano che però rimane a contatto. Sul rettilineo finale è ancora la squadra ospite ad avere la meglio, sempre con il punteggio di 25-23. Quando tutto lascia pensare al secondo 3-0 di fila ecco che parte la rimonta di Scandicci: due set perfetti delle ragazze di Gaspari, vinti rispettivamente 25-23 e 25-20 per riportare l’incontro in equilibrio e mandare la sfida al tie-break. La Numia nel mini-parziale decisivo prova a creare un piccolo gap, ma ancora una volta Antropova (partita magistrale) riporta la Savino Del Bene sul 13-13. Quando la palla scotta di più, sul 14-13, a risolvere tutto per le lombarde è Paola Egonu: attacco lungo che però trova il tocco del muro, per il 15-13 che vale il 3-2 finale. Con questo successo Milano vola sul 2-0 nella serie, domenica prossima il match point per raggiungere la finale.



PLAY-OFF CHALLENGE

Nei round di piazzamento per l’Europa vola in finale Chieri, che dopo il 3-0 dell’andata piega Perugia anche al ritorno al tie-break. Le piemontesi vincono il primo set 25-19, perdono i due successivi 25-16 e 25-17, pareggiano i conti con il 25-22 del quarto parziale e poi chiudono con il 15-11 che vale la sfida decisiva. La Reale Mutua attende la vincente della semifinale tra Vallefoglia e Pinerolo. Le pesaresi, dopo il 3-0 in Lombardia, superano Bergamo 3-2 al ritorno nelle marche con il punteggio di 23-25, 25-20, 25-23, 21-25 e 15-9. Serve il tie-break anche alle piemontesi contro Busto Arsizio (così come nel match di gara-1): con il punteggio finale di 25-22, 19-25, 25-19, 18-25 e 16-14 la Wash4Green regola l’UYBA e raggiunge la Megabox in semifinale.