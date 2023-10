Volley, Preolimpico: l'Italia cede a Cuba, si complica la strada per Parigi

VOLLEY

Per sperare nella qualificazione diretta gli azzurri devono battere il Brasile possibilmente senza cedere un set

Altra sconfitta per l'Italvolley nel torneo di qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, in corso in Brasile. Dopo la sconfitta di due giorni fa con la Germania, gli azzurri non sono riusciti a dare continuità alla vittoria ottenuta venerdì sull'Iran e hanno subito una pesante battuta d'arresto contro Cuba, che si è imposta per 3-1 (25-22, 21-25, 27-25 e 29-27 i parziali dell'incontro).



Con questo risultato l'Italia resta al terzo posto in classifica nel Girone A alle spalle di Germania e Brasile e appaiata a Cuba. Le prime due si qualificano direttamente per i Giochi. Prossimo appuntamento per gli azzurri, campioni del Mondo in carica, la sfida ai padroni di casa del Brasile, in programma domani. Per sperare nella qualificazione diretta devono battere i verdeoro, possibilmente senza cedere un set.

"È una sconfitta pesante, difficile da accettare; c'è tanto rammarico, soprattutto per il finale dei set, per come sono maturati. Abbiamo sbagliato sulle coperture e su situazioni di gioco che noi solitamente facciamo molto bene", ha commentato Daniele Lavia - Dopo l'Europeo è la seconda volta che la fase calda di un match importante non ci sorride. Non voglio però trovare scuse perché loro hanno giocato meglio di noi, sono stati più lucidi e noi non ce l'abbiamo fatta purtroppo - ha proseguito -. Domani abbiamo il Brasile, come sempre cercheremo di fare del nostro meglio sperando poi che la combinazione dei risultati ci sorrida alla fine di tutto questo".