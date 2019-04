Volley, playoff Superlega: Perugia e Civitanova vincono le rispettive battaglie e vanno sull'1-0

16/04/2019

Se queste saranno le semifinali dei playoff di Superlega, c'è da scommettere due cose: che lo spettacolo non mancherà fino alla fine e soprattutto che chi vincerà lo scudetto se lo sarà meritato fino in fondo. Perugia e Civitanova vincono infatti due partite pazzesche rispettivamente contro Modena e Trento (i marchigiani ci mettono addirittura quasi tre ore e mezza) e si portano sull'1-0. Ma l'equilibrio e la voglia di vincere di chi è arrivato fin qui sono a livelli evidentemente altissimi.



Una Sir Safety priva di Aleksandar Atanasijevic vola nel primo set, ma poi subisce il ritorno di Modena nel secondo con Zaytsev e compagni che rimontano dal 20-23 e si riportano sul 24-24, cedendo però sul più bello. Sono le prove generali di un terzo set tutto di marca canarina, e in cui proprio Zaytsev fa volare i suoi. Lo spettacolo vero e proprio arriva però nel quarto set, con l'Azimut che rimonta di nuovo dal 12-16 e si riporta sul 22-22. Qui si gioca punto su punto, con Modena che rintuzza ogni match point di Perugia fino al decisivo 26-24.



Ancora più epica è però la sfida di Trento, dove alla fine la spunta Civitanova al tie-break, ma dopo cinque set dei quali almeno gli ultimi due risultano - senza giri di parole - eterni. L'Itas parte come meglio non potrebbe, chiudendo il primo set sul 25-20, ma la Lube si riporta sull'1-1 nel secondo facendosi tra l'altro rimontare dal 9-17. Trento rimette la testa avanti nel terzo set, in cui sale in cattedra Kovacevic che dal 7-7 fa volare i suoi fino al 25-19 finale. Il quarto e il quinto set sono una vera e propria girandola di emozioni, con i marchigiani che dal 20-19 di Trento in poi pareggiano ogni tentativo dei dolomitici di avvicinarsi alla vittoria, Simon confeziona il sorpasso sul 25-24 e alla fine arriva l'errore di Russell per il 28-26. Il tie-break di una partita simile non può certo concludersi a quota 15 punti e infatti si arriva fino ai 21, con Sokolov che chiude definitivamente i conti.