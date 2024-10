Volley: Perugia vince il big match con Trento e scappa in vetta con Piacenza

SUPERLEGA MASCHILE

Il campionato italiano maschile di volley ha due nuove capoliste: nel quinto turno Perugia si prende il lusso di vincere 3-1 in casa di Trento. L’Itas parte bene e strappa il primo set 25-19, poi però crolla 25-22 nel secondo. La Sir Safety si impone 26-24 nel terzo parziale, restituendo poi il 25-19 nel quarto per chiudere i conti. Gli umbri salgono a 14 punti, appaiati in testa con Piacenza: la Gas Sales approfitta soltanto in parte dello scontro diretto tra Perugia e Trento, superando 3-2 in trasferta Padova con il punteggio di 22-25, 25-22, 23-25, 30-28 e 15-11 (rimontando quindi da 1-2 a 3-2). Tutto facile per la Lube Civitanova, che torna alla vittoria superando 3-0 agilmente Cisterna (25-14, 25-19, 25-19). Giornata nera invece per le squadre lombarde: Milano esce con le ossa rotte nella sconfitta per 3-1 in casa per mano di Verona (17-25, 26-24, 25-22, 30-28), mentre Monza sul campo di Modena va ko 3-0 (25-17, 25-21, 25-16).