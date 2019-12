Volley: Perugia vince a Trento, Modena è terza da sola. Busto e Casalmaggiore ok tra le donne  

VOLLEY SUPERLEGA/A1 DONNE

La Sir Safety Perugia ottiene la sua sesta vittoria consecutiva espugnando 3-1 Trento grazie a un super Atanasijevic; gli umbri consolidano la seconda posizione e si tengono alle proprie spalle Modena, che ottiene un prezioso successo a Monza per 3-1. Padova supera Milano al tie-break e si piazza al quinto posto. In Serie A1 femminile Busto Arsizio si sbarazza di Scandicci al quinto set, mentre Casalmaggiore doma Firenze 3-0.

SUPERLEGA

La Sir Safety Perugia vince 3-1 a Trento, dando una risposta importante a tutte le avversarie. Gli umbri s’impongono sul campo dei dolomitici grazie allo show strabordante delle due stelle: 26 punti dell’opposto Aleksandar Atanasijevic, 23 marcature (3 aces) di Wilfredo Leon. Da segnalare anche i 12 sigilli di Filippo Lanza e i quattro muri di Marko Podrascanin. Grazie a questo risultato Perugia sale a quattro punti di distacco dalla capolista Civitanova, che è volata in Brasile dove da martedì disputerà il Mondiale per Club (la Lube ha però giocato una partita in meno rispetto alla grande rivale); i ragazzi di Angelo Lorenzetti (15 punti di Uros Kovacevic, 12 di Luca Vettori) scivolano in quarta posizione a otto lunghezze di distacco dai leader.

Modena sconfigge Monza a domicilio per 3-1 e diventa terza in solitaria a cinque punti di distacco dai Campioni d’Italia (ma ha disputato una partita in meno rispetto ai biancorossi). Affermazione di rabbia da parte dei ragazzi di coach Andrea Giani che dominano i primi due set e che poi lasciano sul piatto la terza frazione ai vantaggi prima di chiudere i conti. Prova esorbitante del martello Bartosz Bednorz che si sta esprimendo a ottimi livelli (20 punti, 4 muri, 3 aces); bene anche Ivan Zaytsev (17) e l’altro schiacciatore Matt Anderson (14), mentre ai brianzoli non bastano i soliti Bartosz Kurek (16) e Donovan Dzavoronok (17).

Verona torna al successo dopo tre sconfitte consecutive. La formazione di Rado Stoytchev regola Latina per 3-1 grazie soprattutto all’opposto Pierre Boyer (23 punti, 3 aces) che ha la meglio nel testa a testa con Jean Patry (17). Le altre tre partite di giornata vengono decise al tie-break: Padova supera Milano nello scontro diretto per il quinto posto (21 punti di Ramos Hernandez e 19 con 5 aces per Yuki Ishikawa che soppiantano Nemanja Petric fermo a 18 e Nimir Abdel-Aziz che non va oltre quota 17), Piacenza regola Sora nello scontro diretto per la salvezza (22 punti di Dick Kooy, ai laziali non bastano i 29 di Joao Barros), Ravenna espugna la tana di Vibo Valentia e rafforza l’ottavo posto grazie soprattutto a un maestoso Daniele Lavia da 26 punti.

SERIE A1 DONNE

Con Novara e Conegliano che non sono scese in campo, perché da martedì saranno impegnate nel Mondiale per Club a Shaoxing (Cina), ne approfitta Busto Arsizio che batte Scandicci al tie-break. Le Farfalle s’impongono in rimonta dal 2-1 grazie alle prestazioni superlative di Karsta Lowe (24 punti) e Britt Herbots (20) che soppiantano le toscane, reduci da due vittorie in Champions League ma estremamente in difficoltà in campionato (20 punti a testa per Samantha Bricio e Magdalena Stysiak). Le lombarde salgono così a 21 punti, a -5 dalle campionesse d’Italia in carica. Casalmaggiore domina nettamente la sfida contro Firenze e, grazie al 3-0 casalingo, si piazza al terzo posto in classifica scavalcando proprio le toscane, continuando così a fare sognare i propri tifosi. Le lombarde vincono con un vertiginoso 33-31 il primo set e dominano poi il resto della contesa grazie a una perfetta Caterina Bosetti (16 punti) e a una prolifica Danielle Cuttino (15, 3 aces) mentre tra le fila del Bisonte non incantano Sarah Fahr (11, 4 muri) e Sylvia Nwakalor (10).

Monza batte Brescia per 3-1 nel derby lombardo e continua a scalare la classifica dopo un avvio stentato, portandosi al sesto posto grazie a un’immensa Hanna Orthmann (22 punti, 2 muri) e a Serena Ortolani (15), senza dimenticarsi delle cinque stampatone di Anna Danesi mentre Camilla Mingardi si ferma a quota 17. Esordio vincente di coach Marco Fenoglio sulla panchina di Bergamo: le orobiche sconfiggono Cuneo per 3-1 in un fondamentale scontro diretto per la salvezza e incamerano tre punti cruciali per il prosieguo della stagione. Le padrone di casa escono da un momento difficile grazie alle prestazioni importanti di Malwina Smarzek (18 punti, 4 muri) e Annie Mitchem (19 punti, 3 stampatone) mentre alle piemontesi basta Lise Van Hecke (18). Nell’altro scontro salvezza Filottrano supera Caserta 3-1 grazie allo show di Anna Nicoletti (21 punti, 2 muri), di Giulia Angelina (17, 2 muri e 2 aces) e di Laura Partenio (13). Simon Castaneda e Alexa Gray (18 punti a testa) non sono sufficienti alle campane per tenere testa alle marchigiane.