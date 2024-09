Volley: Perugia e Trento in finale di Supercoppa, battute Piacenza e Monza

volley

I detentori del trofeo superano 3-1 gli emiliani, confermandosi la squadra da battere. I trentini sconfiggono invece 3-0 i lombardi: domani la finalissima

© italyphotopress Saranno la Sir Susa Vim Perugia e l’Itas Trentino a giocarsi la finale della Supercoppa Italiana di pallavolo maschile, in programma domani al PalaWanny di Firenze. Gli umbri oggi hanno infatti avuto la meglio 3-1 della Gas Sales Bluenergy Piacenza nella prima semifinale, grazie all’ottima prestazione di Ben Tara e Giannelli. Trento ha invece battuto la Vero Volley Monza con un netto 3-0: Michieletto e Lavia protagonisti della seconda semifinale.

SIR SUSA VIM PERUGIA-GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 3-1 (25-22, 23-25, 25-20, 25-21)

Campione d’Italia in carica, ma anche vincitrice dell’ultima Coppa Italia, del Mondiale per Club e detentrice proprio della Supercoppa, la Sir Susa Vim Perugia scende in campo al PalaWanny con l’idea di riprendere esattamente da dove aveva lasciato: con un successo. Per farlo, coach Lorenzetti si affida soprattutto a Ben Tara e Giannelli, trascinatori contro una Gas Sales Bluenergy Piacenza che gioca bene fino a metà partita, ma poi cede alla distanza. Il primo set è molto equilibrato e vede Perugia imporsi solamente nel finale per 25-22, non staccando praticamente mai gli avversari nel risultato. Piacenza dimostra di potersela giocare e risponde con un secondo set di grande orgoglio: gli emiliani conducono spesso e volentieri nel parziale, chiudendo con un 25-23 a proprio favore sulla giocata di Maar e pareggiando il parziale dell’incontro sull’1-1. Perugia inizia allora a sfruttare sempre più un Ishikawa già in grande forma e piega le resistenze della squadra di Anastasi nel terzo set: gli umbri riescono a costruirsi anche un parziale di 8 punti e si impongono 25-20, tornando in vantaggio. Il discorso si chiude quindi nel quarto set, dove ad avere la meglio è ancora la Sir Susa: dopo aver iniziato bene, la Gas Sales perde lucidità con il passare dei minuti e crolla 25-21 sul punto di Ishikawa.

ITAS TRENTINO-VERO VOLLEY MONZA 3-0 (25-20, 25-21, 25-23)

L’Itas Trentino si presenta a questa sfida da Campione d’Europa in carica, mentre la Vero Volley Monza da sorpresa dell’ultima finale Scudetto persa contro Perugia. I lombardi sono costretti a rinunciare alla guida tecnica di Eccheli (assente per partecipare al matrimonio del figlio) e a confrontarsi con diverse defezioni nella rosa (Averill e Juantorena su tutti), ma riescono comunque a partire bene in avvio di primo set: Monza si porta anche sul +4, ma poi subisce il rientro veemente di Trento. Michieletto e compagni prendono in mano le redini del gioco a metà parziale e fanno loro il primo set 25-20, con una gran battuta di Lavia. L’Itas allunga quindi nel secondo set, dove trema per qualche istante per l’infortunio di Rychlicki (problema alla caviglia): i ragazzi di Soli rispondono colpo su colpo ai brianzoli e poi si prendono nel finale quel vantaggio che basta per vincere 25-21, sulla battuta di Michieletto. Si arriva al terzo set e Trento archivia la pratica, nonostante un tentativo di rimonta disperato di Monza. I lombardi provano a reggere fin che possono e si rifanno sotto nel finale, ma tenere testa ai trentini è complicato, soprattutto dovendo competere con un roster non al completo. L’Itas fa infatti pesare la propria maggior qualità in campo e si conquista il diritto di accedere alla finalissima di domani, chiudendo con un 25-23 il terzo set. L’ultimo punto della partita è ancora una volta di Lavia, micidiale in battuta.