Volley: Padova prevale su Latina, Busto Arsizio travolge Cuneo  

VOLLEY SUPERLEGA/A1 DONNE

Nell'anticipo dell'ottava giornata della Superlega di volley è Padova a prevalere su Latina: finisce 3-1 per la Kioene, con Hernandez e Ishikawa grandi protagonisti e i pontini in partita solo nel terzo set. Il punteggio recita 25-20, 25-15, 18-25, 25-22, veneti in piena zona playoff. Tra le donne facile successo casalingo per Busto Arsizio: Cuneo perde in tre set a senso unico (25-19, 25-12, 25-18), lombarde seconde in classifica alle spalle di Conegliano.

SUPERLEGA

Importante vittoria per la Kioene Padova, che cede un solo set alla Top Volley Latina ma alla fine prevale per 3-1 (25-20, 25-15, 18-25, 25-22) e si porta a quota 4 vittorie in sette partite di campionato, confermando la propria posizione in piena zona playoff. Gli ospiti approcciano comunque nel migliore dei modi il match, tanto che iniziano il primo set con un importante 3-0 e si portano poi fino al 14-10. Padova però riesce a rialzare la testa grazie a Hernandez e soprattutto Yuki Ishikawa, protagonisti nella grande rimonta che permette di vincere il primo set. Latina sembra subire mentalmente il colpo, tanto che quasi subito la Kioene scappa nel secondo set, concluso in controllo quasi totale.

I pontini però rialzano la testa nel set successivo, sfruttando anche un calo dei padroni di casa: Jean Patry inizia a colpire con continuità e anche Sottile fa il suo a muro: Latina si porta sul 17-11, un divario sufficiente anche per contenere il ritorno di Padova. Il quarto set è quindi apertissimo: i veneti provano ad accelerare portandosi sul 14-10, ma il turno che porta alla battuta Elia riporta gli ospiti a -2. Sono quindi Volpato e poi Polo a confezionare i punti che permettono ai bianconeri di chiudere la vittoria.

SERIE A1 DONNE

I dubbi erano pochi, ma il sabato sera del Palayamamay li spazza via definitivamente: Busto Arsizio è una delle grandi realtà di questo campionato di A1 femminile. La Uyba prevale infatti in tre set senza storia su Cuneo, trovando la quarta vittoria consecutiva e confermandosi seconda forza alle spalle di una Conegliano distante ora solo 4 punti. Le lombarde prevalgono con il punteggio finale di 25-19, 25-12, 25-18 e mostrano in alcuni momenti del match un dominio totale sulle ragazze del Granda Volley: Cuneo ha infatti la forza di recuperare due volte nel primo set (da 0-4 a 6-6 e da 11-14 a 14-14), poi però sale in cattedra Lowe e non lascia scampo alle avversarie. Completamente a senso unico il secondo set, molto più aperto il terzo, almeno fino all'8-8. A questo punto Lowe e Washington ancora una volta imprimono un'accelerazione cui la Bosca non riesce a opporre repliche. Nel frattempo si alzano anche i muri Uyba, con Gennari e poi Bonifacio che trova il punto del 25-18 che chiude le ostilità.