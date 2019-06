Volley, Nations League: l’Italia schiaccia 3-0 la Bulgaria

11/06/2019

Non la più bella Italia della Nations League, ma le azzurre fanno valere il loro tasso tecnico superiore rispetto alla Bulgaria e si impongono per 3-0, sorpassando la Cina al secondo posto in classifica. Azzurre bene in attacco, un po’ meno bene a muro e in ricezione, ma tanto basta per mandare in crisi le bulgare, molto fallose.



La Bulgaria si porta sul 2-3 con la schiacciata vincente di Chausheva da seconda linea, ma le due fast out consecutive di Todorova, quella vincente di Chirichella e l’ace di Sorokaite regalano il 6-3 all’Italia. Le azzurre allungano sul +6 con la free ball di Orro, il primo tempo di Fahr e il fallo di seconda linea delle bulgare (11-5). Le avversarie mettono a segno tre punti di fila e Davide Mazzanti chiama timeout. La ripresa del gioco vede un bel botta e risposta tra le due formazioni: Sorokaite trova la parallela vincente, Chaiusheva pesca il mani out; ancora Sorokaite va a segno rispondendo a Dinitrova, prima che un altro fallo di Barakova in palleggio non determini il 16-12. Il muro di Chirichella e il primo tempo out di Todorova vale il +5 (18-13). Lo scambio più bello del primo set viene conquistato da Sorokaite, che chiude una super azione dopo due grandi difese, per il 20-16. La Bulgaria commette molti errori che favoriscono la vittoria italiana nella prima frazione di gioco per 25-19, con Paskova che scarica fuori la battuta.



Qualche imprecisione di troppo all’inizio del secondo set fa volare le ospiti sul 5-2: decisivi gli errori commessi da Fahr, Sorokaite e Orro. Le azzurre si dimostrano poco efficaci sulla pipe di Dimitrova, ma reagiscono e pareggiano i conti con due punti consecutivi di Sorokaite da zona 2 e il muro di Orro (7-7). Gli attacchi vincenti di Paskova sono subito rimontati dal pallonetto vincente di Sorokaite; anche l’Italia scappa con De Gennaro ma viene ripresa dal muro di Chausheva (11 pari). Paskova e Bosetti vanno di ace; la free ball di Orro vale il 16-14. Le azzurre fuggono con Sylla, Pietrini e Sorokaite (21-17) ma soffrono un po’ troppo nel finale, rischiando di buttare 5 set point, prima che la pipe di Pietrini non sancisca il 2-0. La concentrazione rimane comunque alta anche nel terzo set. L’Italia riesce a prende il largo dopo l’8 pari: Sorokaite, Fahr, Sylla e Chirichella fanno volare le padrone di casa sul 16-12. L’ace di Pietrini e la free ball di Chirichella sigillano il successo finale e il controsorpasso in classifica sulla Cina al secondo posto, due lunghezze dietro la capolista Turchia. Domani sera le azzurre affronteranno la Corea del Sud.