Volley, Nations League femminile: l'Italia chiude la fase preliminare battendo 3-1 il Giappone

VOLLEY

Nell'ultima giornata, le azzurre già qualificate alle Final Eight si impongono in quattro set

© volley L'Italia chiude la prima fase della Nations League femminile di volley battendo 3-1 il Giappone. A Bangkok, la formazione di Mazzanti, già certa della qualificazione alle Final Eight, si impone 25-23, 25-23, 17-25, 25-22: inutile un super terzo set in favore delle nipponiche, che con un 10-0 di parziale sembrano rimettere in discussione la gara. Le azzurre, però, vincono trascinate da una super Sylvia Nwakalor, protagonista con 20 punti.

L'Italia femminile chiude la prima parte della Nations League di volley con 8 vittorie e 4 sconfitte: nell'ultima giornata della fase preliminare, le azzurre si impongono in quattro set sul Giappone. Nonostante una qualificazione già raggiunta alle Final Eight e diverse defezioni (fuori Egonu e Sylla su tutte), la formazione di Mazzanti si impone 25-23, 25-23, 17-25, 25-22, con il successo in discussione soltanto con un super terzo parziale da parte delle nipponiche.

L'Italia si ritrova spesso a rimontare il Giappone nel corso dei primi due set, terminati entrambi 25-23 grazie a Sylvia Nwakalor che, nel solo parziale d'apertura, mette a segno 8 punti: saranno 20 a fine partita. Nel terzo, con le azzurre avanti 9-7, ecco l'unico vero passaggio a vuoto: dieci punti di fila per le nipponiche con una super Seki in battuta, così il 17-9 pone anzitempo fine al parziale che si chiude sul 25-17. Nell'ultimo, regna l'equilibrio con diversi tentativi di fuga da parte dei due sestetti, ma quello decisivo lo mette a segno proprio l'Italia, che dal 21-22 trova i quattro punti che le permettono di vincere 25-22 il quarto set e il match.

A meno di un clamoroso ko per il Brasile contro la Thailandia, l'Italia chiuderà al sesto posto il girone preliminare di Nations League. Questo vuol dire che, alle Final Eight di Arlington in Texas, le azzurre affronteranno la Turchia. Per il Giappone, invece, sembrano inevitabili il settimo posto e la sfida proprio alle americane padrone di casa.