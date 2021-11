Volley: Monza nuova capolista in Superlega, Perugia e Civitanova alle sue spalle

VOLLEY

Brianzoli primi con il 3-0 su Piacenza, ko anche Trento e Milano. Tra le donne, Novara stende Cuneo e torna seconda

Monza strappa la prima posizione nella Superlega di volley dopo avere steso in casa Piacenza 3-0 (25-22, 25-21, 25-17). Perugia tiene il passo dei brianzoli grazie al successo in tre set contro Trento. Bene anche Civitanova, ora terzo in classifica (3-0 a Milano); così come fanno bene Verona e Modena, rispettivamente contro Taranto e Ravenna. Nella Serie A1 femminile, Novara si riprende il secondo posto (dietro Conegliano) dopo il 3-1 a Cuneo. ufficio-stampa

SUPERLEGA MASCHILE

Monza è la nuova capolista solitaria della Superlega, al termine della quinta giornata del massimo campionato italiano di volley maschile. I brianzoli battono Piacenza per 3-0 (25-21, 25-22, 25-17) nel big match tra due delle tre leader del torneo e volano solitari al comando e ora possono sognare in grande al cospetto di tante corazzate. I ragazzi di Massimo Eccheli sono impeccabili davanti al proprio pubblico e liquidano i Lupi in maniera netta. L’opposto Georg Grozer (18 punti) e lo schiacciatore Donovan Dzavoronok (17), sostenuto dall’altro martello Vlad Davyskiba (10) e dal centrale Gianluca Galassi (7) soppiantano Thibault Rossard (10), Adis Lagumdzija (8) e compagni.

Perugia stende 3-0 Trento nell’attesissimo scontro diretto tra due grandi pretendenti allo scudetto. I Block Devils fanno quello che vogliono tra le mura amiche e rimangono l’unica squadra imbattuta in campionato, ora a due punti di distacco dalla capolista; con gli umbri hanno già osservato il turno di riposo. I dolomitici incappano invece nella seconda sconfitta di fila dopo il 25-12, 25-21, 25-18. Prestazione da brividi del fuoriclasse Wilfredo Leon (21 punti, con 7 aces) ben supportato dal regista Simone Giannelli e dall’opposto Matt Anderson (12 punti). Per i tridentini, senza ancora l’infortunato Alessandro Michieletto, 9 punti per Giulio Pinali; 5 per Matey Kaziyski e Daniele Lavia.

Civitanova espugna Milano con un secco 3-0 (28-26, 28-26, 25-32), pescando il secondo successo di fila e agganciando così Piacenza e Trento al terzo posto in classifica, a -3 da Monza. I Campioni d’Italia riescono ad avere la meglio al Forum di Assago, dove i meneghini tornano a giocare per l’occasione abbandonando provvisoriamente l’Allianz Arena. Con il rientro di Jiri Kovar (6 punti), l’alzatore Luciano De Cecco manda in doppia cifra Ricardo Lucarelli (11), Gabi Fernandez (10), Robertlandy Simon (13, 4 muri) e Simone Anzani (11, 3 stampatone). Ai padroni di casa non bastano Jean Patry (19) e Thomas Jaeschke (14) in tre set decisi sempre col minimo scarto.

Modena si sbarazza in trasferta di Ravenna in tre set (25-19, 25-17, 27-25) e si colloca al settimo posto con i suoi 6 punti in classifica. Troppi errori da parte dei padroni di casa, dovuti soprattutto all’inesperienza all’esordio in questa competizione. Primo sorriso stagionale per Verona, che supera Taranto al tie-break: 24-26, 25-20, 25-23, 19-25, 15-13, Giulio Sabbi segna 31 punti, ma non bastano contro gli scaligeri di Rok Mozic (25).

SERIE A1 FEMMINILE

Tre le partite disputate in questa domenica, valide per la sesta giornata della Serie A1 di volley femminile. Novara supera 3-1 Cuneo e rimane a contatto con Conegliano capolista, ora distante 2 punti: 26-24, 25-14, 22-25, 25-22 il risultato finale. 18 punti per Washington e 14 per Herbots per le padrone di casa; non bastano i 18 di Gicquel per le ospiti. Terzo successo consecutivo per la Igor, che ora si piazza in seconda posizione a quota 14 punti.

Monza batte Scandicci per 3-1 (25-14, 14-25, 26-24, 25-18) nel big match: le brianzole si rialzano dopo due sconfitte di fila al tie-break e spezzano il filotto di quattro vittorie consecutive delle toscane, agganciandole al quinto posto in classifica generale (11 punti, -5 dalla capolista Conegliano e -1 dalla strana coppia Chieri-Firenze). Molto bene l’opposto Magdalena Stysiak (23 punti, 4 muri) e la centrale Anna Danesi (13 punti, 4 muri). 9 punti per la schiacciatrice Alessia Gennari (9). A Scandicci, invece, non basta la bomber Louisa Lippmann (17) e il martello Elena Pietrini (14).

Nell’altro incontro, invece, Vallefoglia sconfigge Trento per 3-2 (17-25, 18-25, 27-25, 25-16, 23-21). Le marchigiane rimontano dallo 0-2 e s’impongono al termine di un estenuante tie-break. Le padrone di casa ottengono il secondo successo stagionale e agganciano Cuneo e Trento all’undicesimo posto, +1 sull’ultima piazza occupata da Perugia. Show personale di Tatiana Kosheleva (25 punti), affiancata da Ana Bjelica (13) e Sinead Jack-Kisal (14), che regolano così Vittoria Piani (27), Yamila Nizetich (15) e Jessica Rivero (15).