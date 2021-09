Volley, Monza batte Novara in rimonta e vince il "Trofeo Banco BPM"

Una splendida serata di festa, con diverse campionesse d'Europa in campo e impreziosita dal ritorno dei tifosi al palazzetto. Il 1º Trofeo Banco BPM, trasmesso in diretta su SportMediaset.it, ha segnato il successo in rimonta della Vero Volley Monza ai danni dell’Igor Gorgonzola Novara, nel remake dell’ultima semifinale scudetto vinta dalle piemontesi.

