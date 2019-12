Volley, Mondiale club uomini: la Lube travolge l'Al-Rayyan in tre set all'esordio

VOLLEY UOMINI

Comincia bene il Mondiale per club di volley maschile della Lube Civitanova: a Betim (Brasile) i cucinieri battono i qatarioti del Al-Rayyan in tre set. I parziali per la squadra di Fefè De Giorgi sono di 25-16, 25-18, 25-13. Mai in discussione la vittoria dei campioni d'Europa, che salgono dunque a tre punti nel girone all'italiana che vede impegnate anche il Sada Cruzeiro e lo Zenit Kazan. La prossima sfida sarà proprio contro i brasiliani.

Dominio assoluto per la Lube Civitanova, che parte alla grande nel Mondiale per club e mette in cascina tre punti importanti per lanciarsi verso le sfide più difficili della competizione, quelle contro Sada Cruzeiro e Zenit Kazan. Contro l'Al-Rayyan è quasi un allenamento: i qatarioti non impensieriscono mai la squadra campione d'Europa. Non c'è Amir Ghafour, k.o. per un problema fisico: gioca l'opposto Kamil Rychlicki, che chiude con 13 punti (il miglior realizzatore dei suoi). Nel primo set la Lube mette subito in chiaro le gerarchie andando sul 9-3, con un Yoandy Leal scatenato dai nove metri e un incontenibile Osmany Juantorena. I cucinieri mantengono le distanze e poi allungano nel turno di servizio di Mateusz Bieniek, che martella la ricezione dell'Al-Rayyan nel mini-break del 5-0 che chiude, di fatto, il primo set (25-16).

Il secondo parziale è quello più combattuto: equilibrio fino al 10-10, con Bieniek che segna addirittura di nuca e che guida un break di 4-0 potenzialmente mortifero. I campioni d'Europa decidono di scappare solo sul finale di set: decisivi gli ace di Robertlandy Simon e Juantorena ed è 2-0 (25-18). Pura accademia nell'ultimo set: De Giorgi tiene a riposo Juantorena e schiera Jiri Kovar, la Lube vola sul 13-2 sulle ali di Rychlicki e grazie all'esplosività di Simon, un gigante a muro. Il resto è gestione delle forze in vista del 25-13 del terzo set, e, soprattutto, della sfida contro il Cruzeiro di Facundo Conte.