Volley, Modena riabbraccia Anzani dopo intervento al cuore

volley

Il giocatore torna a disposizione dopo l'operazione di luglio

© Getty Images Simone Anzani, centrale comasco 32enne di Modena Volley e della nazionale, ha ottenuto nuovamente l'idoneità sportiva dopo la recente operazione al cuore per aritmia ed è tornato a disposizione del coach Alberto Giuliani in vista della ripresa della stagione di Serie A Superlega. A dare la notizia è la Lega Volley, rendendo noto che il Coni ha riconosciuto al pallavolista l'idoneità sportiva agonistica.

Lo scorso 5 luglio proprio Modena Volley annunciava attraverso i propri canali lo stop comunicato dalla Federazione italiana: "in seguito agli ultimi accertamenti effettuati, l'Istituto di Medicina dello Sport del Coni ha comunicato la sospensione dall'attività agonistica del giocatore della nazionale seniores maschile Simone Anzani per la necessità di una rivalutazione della situazione clinico funzionale. Il centrale azzurro, che ha lasciato il ritiro, dunque, non potrà prendere parte ai Giochi Olimpici e verrà sottoposto a ulteriori controlli diagnostici per garantire la partecipazione alla stagione agonistica 2024-2025". Successivamente, il 16 dello stesso mese, Anzani è stato sottoposto ad un intervento di ablazione al San Raffaele di Milano per problematiche cardiologiche e ora, dopo il dovuto periodo di convalescenza e le valutazioni del caso, il giocatore può unirsi nuovamente alla propria squadra.