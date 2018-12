Volley, Malagò ricorda Scozzese: "Importante per la mia vita"

07/12/2018

Sarebbe stato orgoglioso dello storico triplete di scudetti giovanili (Under 14, 16 e 18) della sua Volleyrò in questo 2018. Avrebbe guardato con orgoglio quattro giocatrici del suo vivaio (Danesi, Pietrini, Cambi, Nwakalor) salire sul podio d’argento dei Mondiali. Purtroppo Andrea Scozzese da tre anni non c’è più, scomparso in un incidente stradale il 7 dicembre 2015 mentre sulle strade ghiacciate di Cortina, dove era in vacanza, correva in auto per andare a vedere una sua giocatrice in zona. Uno dei suoi amici più cari nel mondo dello sport, Giovanni Malagò, lo ricorda al via del terzo Memorial a lui intitolato.