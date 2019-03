Volley, la trans Tifanny gioca con le donne: polemiche in Brasile

30/03/2019

Tifanny Abreu (che da uomo si chiamava Rodrigo) e oggi fa parte del Sesi Bauru ha sorvolato sull'uscita di Bernardinho, allenatore del Sesc di Rio che si è lasciato sfuggire la frase "è un uomo", anche perché sono arrive successivamente le scuse: "Non volevo offenderla, anzi le faccio i complimenti per la prestazione. Mi riferivo ad un gesto tecnico comune ai giocatori di sesso maschile e che la maggior parte delle pallavoliste non hanno".



Ma la 34enne ha risposto invece molto durante ad Ana Paula Hanker, bronzo olimpico ad Atlanta 1996, che su Twitter aveva scritto: "Una certa minoranza rumorosa vuole sostenere ad ogni costo che certi sentimenti siano più importanti dei fatti e della biologia. Invece la lucidità di certe frasi è dimostrata dalla stessa comunità gay che, in assoluta maggioranza, non concorda con il fatto che uomini biologici competano, vincano e battano record femminili" oltre a scrivere al CIO condannando la presenza di una giocatrice trans in un campionato femminile.



Queste le parole di Tifanny: "Questa ragazza è un'opportunista che cerca nuovamente di farsi pubblicità. Io non ho implorato nessuno per giocare tra le donne, è una legge che esiste per tutti i trans e io sto dentro le regole. Noi donne trans abbiamo cominciato a giocare tra gli uomini e abbiamo imparato movimenti maschili che le donne non hanno appreso. In passato ci sono state partite in cui l'allenatore ha chiesto di non puntare su di me perché ho movimenti maschili. Ma io no voglio crocifiggere nessuno".