Volley: la regular season di Superlega va a Perugia, Casalmaggiore avanti piano

17/03/2019

La Sir Safety Perugia batte in quattro set Sora, nonostante qualche difficoltà iniziale (finisce 3-1, con il primo set ai laziali), e vince la regular season di Superlega . Successi anche per le inseguitrici Trento (3-0 a Modena) e Civitanova (3-0 a Castellana Grotte), che però non possono più raggiungere gli umbri. Vincono Milano, Verona e Padova. Tra le donne Casalmaggiore batte a fatica il fanalino di coda Club Italia (3-2), ok anche Monza e Brescia.

SUPERLEGA

La regular season della Superlega 2019 ha una padrona. Si tratta della Sir Safety Conad Perugia, che grazie al 3-1 del Pala Barton ha la meglio su Sora e non è più raggiungibile da Trento e Civitanova (pure vincitrici delle rispettive partite). Gli umbri di coach Bernardi riescono a ottenere ciò che serviva: la vittoria. Il tutto nonostante una partenza difficile, con Sora che si aggiudica il primo set. Con la crescita esponenziale di Leon (21 punti a fine partita) e Atanasijevic (18). E il tabellino che alla fine premia Perugia recita 20-25, 25-21, 25-20, 25-12. Più netta la vittoria della Lube Civitanova, che si impone per 3-0 in trasferta sulla BCC-NEP Castellana (24-26, 19-25, 16-25). Ma ai fini della classifica serve a poco. In zona playoff Milano ha la meglio su Vibo Valentia, ma serve il tie-break per abbattere la resistenza della Callipo che recupera due set e poi perde 3-2 in casa (25-16, 25-21, 24-26, 22-35, 15-12). Stesso livello di fatica per Padova, che solo al quinto set riesce a espugnare Ravenna al termine di una partita che sembrava ormai persa (28-26, 25-19, 16-25, 12-25, 15-12), più facile il compito di Verona: a Latina finisce 3-1, con il primo set ai pontini ma il quarto che dura un'eternità (23-25, 25-14, 25-21, 37-35).



SERIE A FEMMINILE

Le prime posizioni della massima serie femminile sono ormai già definite, e così infuria la corsa al miglior posto possibile in zona playoff. E chi avanza senza correre è Casalmaggiore, che ha bisogno di cinque set per regolare il fanalino di coda Club Italia (ora a quota 3 punti in classifica) dopo essersi fatta rimontare due volte: 25-18, 19-25, 25-18, 20-25, 15-9 il punteggio finale. Ne approfitta Monza, che allunga ulteriormente ed è quarta dopo il 3-1 in rimonta su Filottrano (19-25, 25-18, 25-21, 25-18). Nessun problema infine per Brescia, che a Chieri interrompe il filotto delle sconfitte e prevale con un rotondo 3-0 (25-23, 25-15, 25-23).