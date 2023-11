Volley, Julio Velasco torna sulla panchina dell'Italia: è il nuovo allenatore della Nazionale femminile 

VOLLEY

Il tecnico della Uyba Busto Arsizio è stato scelto per sostituire Mazzanti, domani la Lega voterà per il doppio incarico

Julio Velasco torna sulla panchina dell'Italia femminile a distanza di venticinque anni. Il tecnico di origine argentina è stato scelto dal presidente federale Giuseppe Manfredi per sostituire l'esonerato Davide Mazzanti. Dopo un "corteggiamento" durato alcune settimane, l'"allenatore-filosofo" ha deciso di accettare la proposta dopo aver iniziato il campionato di Serie A1 sulla panchina dell'UYBA Volley Busto Arsizio.

Vedi anche Volley Volley: Egonu trascina Milano nella prima giornata, vincono anche Novara e Conegliano Dopo aver ricoperto il ruolo di direttore tecnico delle nazionali giovanili maschili, il tecnico nativo di La Plata è stato scelto per guidare le azzurre in Nations League e la qualificazione alle Olimpiadi Estive di Parigi 2024.

“Siamo molto contenti che Julio abbia accettato la nostra proposta. Siamo convinti che affidare la nazionale femminile a un tecnico del suo spessore sia in questo momento la scelta migliore. Ci sono tutti i presupposti affinché questo nuovo percorso possa regalarci soddisfazioni, sicuramente porterà un contributo importante, come è sempre stato, alla causa azzurra" ha commentato Manfredi.

L'incarico di Velasco partirà il 1° gennaio 2024, mentre la presentazione si terrà martedì 21 novembre alle ore 14, presso il Centro Federale Pavesi di Milano, mentre la Lega Volley prenderà in considerazione nella seduta di giovedì 9 novembre la possibilità che l'argentino possa mantenere sia l'incarico in Nazionale che quello come tecnico di Busto Arsizio.

IL COMUNICATO DI UYBA: "ATTENDIAMO SVILUPPI SUL DOPPIO INCARICO"

UYBA Volley Busto Arsizio apprende oggi pomeriggio dal web del conferimento al proprio coach Julio Velasco dell'incarico di allenatore della nazionale seniores a partire dal primo gennaio 2024. La società biancorossa prende atto di quanto comunicato dalla Fipav e dal suo presidente e non può che congratularsi con il proprio coach per l'importante chiamata.

Al tempo stesso UYBA Volley Busto Arsizio attende successivi sviluppi, in primis le decisioni del Consiglio di Lega di domani, nel quale le società consorziate voteranno per il doppio incarico, per definire in maniera esatta il ruolo di Julio Velasco all'interno del club dal primo di gennaio in avanti.