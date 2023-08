Europei Volley

Altro successo in tre set per le azzurre di Mazzanti: 25-23, 25-22, 25-19. Ora il match contro le transalpine

Europei, volley: l'Italia travolge anche la Spagna, sfiderà la Francia ai quarti - foto 1" /> © instagram L'Italia non sbaglia negli ottavi di finale degli Europei femminili di volley. A Firenze, le campionesse in carica superano in tre set la Spagna: 25-23, 25-22, 25-19 i parziali del successo della formazione di Mazzanti, che non ha ancora concesso nulla nel corso del torneo. Match che inizia con tanta sofferenza e che si chiude in scioltezza: adesso, nei quarti, sarà sfida alla Francia, che si libera con un 3-1 della Romania.

Con qualche brivido in avvio, ma l'Italia rispetta il pronostico e batte in tre set la Spagna, centrando i quarti di finale degli Europei femminili di volley. Dall'inizio del torneo, le campionesse in carica non hanno ancora perso un set, anche se stavolta il successo sulle iberiche arriva con un po' di sofferenza. In avvio di gara al Wanny di Firenze, infatti, le azzurre sono in vantaggio ma incassano un parziale di 5-0: da 15-13 a 15-18, con il massimo vantaggio di 17-21. Il 19-22 fa tremare Mazzanti, ma Danesi e Sylla firmano la rimonta: 25-23 e primo set in archivio, con tanto spavento.

L'equilibrio sembra procedere anche nel secondo set, ma dopo la prima sospensione tecnica l'Italia scappa: 12-8 prima, 16-11 poi. Ancora una volta, la Spagna rimonta e va sul 19-18, ma Antropova toglie le castagne dal fuoco alle campionesse in carica e sigla il set point che vale il 2-0. Nel terzo, non c'è gara: le azzurre scappano e vanno addirittura sul 18-9, ipotecando la contesa. Le iberiche provano a riavvicinarsi, ma stavolta è troppo tardi: finisce con un perentorio 25-19 il terzo set, con l'Italia che si impone e alla lunga distanza fa emergere la differenza. La sofferenza iniziale, però, sarà da evitare nei quarti di finale: c'è la Francia, che supera in quattro set la Romania travolta dalle ragazze di Mazzanti al debutto europeo.