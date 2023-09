POLEMICA INFINITA

Paola minaccia di non partecipare alle Olimpiadi del 2024 con Mazzanti in panchina. Le ragioni delle due parti

Tutti ne parlano, tutti dicono la loro. In una settimana in cui i campionati di calcio lasciano il passo alle Nazionali, l’argomento più divisivo nello sport è la frattura tra Davide Mazzanti, CT della Nazionale femminile di volley, e Paola Egonu, giocatrice simbolo del movimento che negli ultimi Europei è stata comprimaria e, per questo, rinuncia a partecipare alle imminenti partite di qualificazioni olimpiche. Stando a più informati, poi, minaccia di non partecipare a Parigi 2024 se sulla panchina azzurra ci sarà ancora l’attuale allenatore. Il tema è molto delicato ed è difficile prendere una posizione netta.

Fino a quando un allenatore deve piegarsi senza condizione al talento di una sua giocatrice e fino a che punto la stessa giocatrice può vantare diritti e privilegi all’interno di una squadra? Abbiamo provato a riassumere le posizioni delle due parti, immaginando il pensiero di entrambi, per chiedere a voi il giudizio finale. Chi ha ragione tra Mazzanti ed Egonu? Da che parte state?

LE RAGIONI DI EGONU

Compirò 25 anni a dicembre, sono uno degli opposti più forti del mondo insieme a Vargas, Boskovic, Karakurt.

Ho vinto di tutto e di più: con i club scudetti, coppe Italia, Supercoppe, Champions (2) e Mondiali per Club. Con la Nazionale sono stata 4 volte campione d’Europa e aggiungo un argento e due bronzi mondiali. Non posso più accettare il ruolo di comprimaria in una squadra: penso di essere una titolare naturale.

Mi sono messa a disposizione per l’Europeo, ho approfittato del primo momento di difficoltà di Antropova nella semifinale con la Turchia entrando e facendo bene. Perché non sono partita titolare nella finale per il terzo posto contro l’Olanda?

LE RAGIONI MAZZANTI



Il volley è l’unico sport in cui non vince mai una giocatrice da sola. La squadra comanda, quindi le mie scelte devono privilegiare il gruppo, non l’atleta singola.

Antropova è uno dei talenti più brillanti del volley mondiale. Ha cinque anni in meno di Egonu, è disciplinata, si è integrata perfettamente nel gruppo e durante l’Europeo è stata spesso la nostra migliore realizzatrice e spesso MVP del match.

Per un allenatore è importante la disciplina e l'osservazione delle regole: tutte le giocatrici hanno gli stessi doveri nei confronti, in questo caso, della Nazionale e del suo allenatore. Non sono ammessi privilegi.