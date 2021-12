Volley femminile, via alla vendita dei biglietti per le finali di Coppa Italia

volley donne

La finali saranno a Roma il 5-6 gennaio 2022: sarà il presidente Mattarella a consegnare la Coppa

Manca un mese alle Finali Coppa Italia Frecciarossa, organizzate da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport, che tornano nella Capitale dopo quasi 30 anni e porteranno all’assegnazione della 44^ Coppa Italia di Serie A1 e della 25^ Coppa Italia di Serie A2. Per la prima volta nella storia della competizione sarà il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella a consegnare la Coppa Italia di Pallavolo Femminile alla squadra vincitrice delle Finali, che si svolgeranno a Roma il 5 e 6 gennaio 2022.

Due giorni di grande pallavolo al Palazzo dello Sport di Roma, dove il 5 Gennaio si disputeranno le semifinali della Coppa Italia Serie A1 mentre il 6 Gennaio sarà il turno delle Finali della Coppa Italia Serie A2 e dellaoppa Italia Serie A1.

I biglietti per le gare saranno in vendita a partire da oggi in tutti in punti vendita del circuito Vivaticket e sul sito Vivaticket.com al seguente link (clicca qui).