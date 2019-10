Volley femminile: presentata a Milano la nuova Serie A1, è aperta la caccia alla Imoco  

È ufficialmente partita la caccia alla Imoco Conegliano. Le campionesse in carica della Serie A1 di volley femminile, che hanno calato il tris sul mercato acquistando Paola Egonu, Indre Sorokaite e Chiaka Ogbogu, sono le favorite d'obbligo del nuovo campionato, presentato oggi 3 ottobre a Milano. La nuova Serie A1 partirà il 12 ottobre con Conegliano-Monza, Casalmaggiore-Scandicci e Firenze-Busto Arsizio. La finale playoff sarà in gara secca il 9 maggio.

Le Pantere sono ancora una volta le prede, ma si sono attrezzate più che mai per difendere il titolo. Conegliano, però, è anche cacciatrice: come si fa a non esserlo con una Paola Egonu in più? Inoltre, gli acquisti di Chiaka Ogbogu e Indre Sorokaite rafforzano un roster che vuole salire sul tetto d'Europa, dopo due finali di Champions League perse in tre anni. Partirà proprio dalle trevigiane, campionesse d'Italia per due volte consecutive, la nuova Serie A1 di volley femminile, presentata oggi 3 ottobre a Milano davanti al presidente del Coni Giovanni Malagò, al presidente della Fipav Bruno Cattaneo e a numerosi ospiti, come il commissario tecnico della Nazionale femminile Davide Mazzanti e Francesca Piccinini, che si è ritirata in primavera con la settima Champions League della sua immensa carriera.

Cattaneo sottolinea lo splendido 2019 del volley azzurro: “Abbiamo raggiunto traguardi fantastici, vincendo tutte le tre coppe europee. Addirittura in Champions League abbiamo fatto doppietta, con Novara e Conegliano. Questo non è solo un aspetto tecnico, ma anche un dato strutturale, perché vuol dire che le società sono molto più organizzate”. Il campionato si chiuderà il 9 maggio, con una finale playoff da disputarsi in gara secca, soluzione necessaria alla luce del calendario internazionale che precede i Giochi Olimpici.

Scelta giusta per il presidente della Fipav, che omaggia anche le due Nazionali, qualificate per Tokyo 2020: “Aver raggiunto le Olimpiadi significa non interrompere il campionato per le italiane e quindi dare continuità alla stagione. In più, si profila un campionato molto interessante dove nessuna gara è scontata e tutte le squadre sono attrezzate al meglio. La finale unica forse toglierà qualcosa in termini di incassi, ma aggiunge molto a livello emotivo”. Si unisce ai complimenti anche Malagò: “Bravissime entrambe le squadre a staccare il biglietto per Tokyo. In queste discipline qualificarsi è quasi come vincere una medaglia, a causa dei deliranti meccanismi di qualificazione”. Il campionato prevede 14 squadre, inizierà il 12 ottobre con Conegliano-Monza, Casalmaggiore-Scandicci e Firenze-Busto Arsizio. Ai playoff andranno le prime 12 della Regular Season, con le prime 4 direttamente ai quarti di finale e le altre impegnate in un turno di ottavi. Il Campionato si fermerà tra il 27 dicembre e il 12 gennaio per la disputa dei tornei di qualificazione alle Olimpiadi.