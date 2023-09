Volley, Europei maschili: l'Italia cala il poker, 3-0 alla Svizzera

EUROVOLLEY 2023

Quarta sinfonia per gli azzurri, che sperimentano coi giovani e travolgono gli elvetici. La nazionale di Fefé De Giorgi vince col punteggio di 25-19, 25-23, 25-15

© federvolley.it L'Italia prosegue la sua marcia inarrestabile nella Pool A della fase a gironi degli Europei di volley. Al PalaRossini di Ancona, gli azzurri di De Giorgi sconfiggono anche la Svizzera con un rotondo 3-0 (25-19, 25-23, 25-15), il quarto in altrettante gare della rassegna continentale. Sugli scudi Romanò (15) e Lavia (13), in un'Italia che è già agli ottavi e sperimenta coi giovani centrali Mosca e Sanguinetti. Mercoledì la sfida alla Germania.

L'Italia non si ferma e cala il poker nella Pool A degli Europei di volley maschile: quarta gara e quarta vittoria per 3-0 per gli azzurri, che sconfiggono la Svizzera col punteggio di 25-19, 25-23, 25-15. Rispetto alle prime gare, Fefé De Giorgi sperimenta e cambia l'asse centrale: dentro i giovani Mosca e Sanguinetti, che disputano una buonissima gara dando credito alla teoria del ct, riguardante un'Italia con 14 titolari. La partenza è subito ottima per l'Italia, trascinata da un Romanò che chiuderà con 15 punti: gli azzurri volano sul +3 (6-3), che viene mantenuto fino alla reazione svizzera. Gli elvetici pareggiano i conti sul 12-12, ma emerge la maggior qualità azzurra e la forza dei nostri opposti, sommata ai muri di Lavia: uno di questi firma il massimo vantaggio sul +6 (18-12). Nulla da fare per i nostri rivali, con l'Italvolley che chiude il set sul 25-19 e scappa subito nel secondo parziale con un perentorio 6-2. La Svizzera rientra a tiro sul -1 (7-6), ma viene ricacciata indietro da Romanò e da un ottimo Sanguinetti.

Ci pensa Lavia a firmare il 15-10 degli azzurri, che nel finale perdono brillantezza: ci sarebbero tre set point, ma ne vengono annullati due dagli elvetici, che rientrano fino a un punto di distanza (24-23) prima di cedere sul 25-23. Il terzo ed ultimo set è quello della totale consapevolezza degli azzurri, che ritrovano efficacia e dominano per tutto l'arco del parziale. La reazione della Svizzera si limita a qualche schiacciata di Maag, ma l'Italia vola sul 21-13 e non fa prigionieri. Gli ultimi scambi vengono giocati anche dal figlio d'arte Alessandro Bovolenta, portafortuna nei finali di partita: finisce 25-15 con un ottimo Michieletto a firmare la vittoria. Quarta vittoria e quarto 3-0 per l'Italia, che aveva già centrato gli ottavi. Per chiudere al primo posto, basterà battere la Germania nel match conclusivo, che si giocherà mercoledì.