Volley, Europei: l’Italia sa solo vincere, anche la Repubblica Ceca si arrende

CINQUE SU CINQUE

Gli azzurri superano 3-1 i padroni di casa e siglano il quinto successo in cinque partite del girone: agli ottavi è sfida alla Lettonia

Cinque vittorie in cinque partite per l’Italia agli Europei di volley maschile. Già qualificati come primi del girone B, gli azzurri sconfiggono anche i padroni di casa della Repubblica Ceca per 3-1 con i parziali di 25-20, 25-21, 23-25, 25-22 e adesso sono attesi dalla Lettonia negli ottavi di finale (domenica 12 settembre alle 16). Ad Ostrava altra prova convincente dei ragazzi di Ferdinando De Giorgi, che tremano solo nel terzo set.

Non si ferma più l’Italia maschile del volley agli Europei: gli azzurri, già qualificati come primi del girone B, superano anche i padroni di casa della Repubblica Ceca con il punteggio di 3-1 (25-20, 25-21, 23-25, 25-22) e mettono a segno la quinta vittoria in cinque partite. Punteggio pieno e fiducia al massimo per i ragazzi di Fefè De Giorgi che ora sono attesi dalla Lettonia negli ottavi di finale in programma domenica 12 settembre alle 16. Ennesima ottima prestazione di Giannelli, con super Pinali (top scorer con 22 punti) in compagnia di Michieletto e Anzani a zittire il numeroso pubblico presente al palazzetto di Ostrava. Unico passaggio a vuoto nel terzo parziale, quando gli azzurri si distraggono e perdono appena il secondo set del torneo. Ottima Italia sin dall’inizio, con la nostra nazionale che impone il proprio gioco in attacco e alza il muro a fermare i timidi contrattacchi della Repubblica Ceca.

Gli Azzurri amministrano, giocano a mente libera forti della qualificazione già in tasca e il braccio di Pinali, Michieletto, Anzani e Lavia è sciolto. Giannelli in regia sbaglia poco e dopo due parziali sembra tutto indirizzato verso la facile vittoria. Nel terzo set però i giovani di De Giorgi subiscono un passaggio a vuoto collettivo e i padroni di casa ne approfittano portandosi addirittura sul 18-10, per poi chiudere con qualche brivido 25-23. Quarto set delicato a questo punto, ma l’Italia torna con la testa nella partita e lo spartito è di nuovo quello di avvio di match: alla fine è pokerissimo di vittorie azzurre e punteggio pieno nel girone B.

ITALIA-REPUBBLICA CECA: 3-1 (25-20, 25-21, 23-25, 25-22)

- ITA: Giannelli 5, Pinali 20, Galassi 10, Anzani 14, Michieletto 22, Lavia 6, Balaso (L). Bottolo 3, Sbertoli, Cortesia. Non entrati: Romanò, Ricci Recine, Piccinelli (L). All: De Giorgi.

- CZE: Finger 22, Galabov 6, Vasina 18, Bartunek 3, Sedlacek 4, Polak 11, Monik (L). Licek 2, Hadrava, Janouch, Patocka 1. Non entrati: Pfeffer (L), Zajicek, Bartos. All: Novak.