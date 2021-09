Volley, Europei: l’Italia liquida la Lettonia e vola ai quarti

MASCHILE

Gli azzurri passano con un 3-0 senza storia (25-14, 25-13, 25-16) e aspettano la vincente tra Germania e Bulgaria

Missione compiuta per l’Italia agli ottavi di finale degli Europei di volley maschile. Gli uomini di De Giorgi sbrigano la pratica Lettonia con un netto 3-0: i parziali di 25-14, 25-13, 25-16 raccontano una partita senza discussione dall’11 pari del primo set in poi. Ottima prova di tutta la squadra, con Galassi, Anzani e Lavia particolarmente brillanti. Ai quarti gli azzurri affronteranno la vincente della sfida tra Bulgaria e Germania. foto federvolley

Basta un’ora e un quarto all’Italvolley per sbrigare la pratica Lettonia agli ottavi di finale degli europei. Gli uomini di De Giorgi passano il turno con un secco 3-0, con i parziali di 25-14, 25-13, 25-16, e ottengono la sesta vittoria consecutiva nella rassegna continentale, dopo aver concluso il girone con un percorso netto. La partita inizia con più equilibrio del previsto, almeno fino all’11-11. Da quel momento gli azzurri prendono il largo con il mani-out di Galassi, la diagonale di Lavia e l’ace di Pinali. Dal 14-12 l’Italia scappa via con una difesa strepitosa sulla seconda linea e qualche punto prezioso di Michieletto in attacco e Giannelli a muro. Arrivata sul 20-12, la nostra nazionale chiude in scioltezza sul 25-14 con Lavia in pipe.

La grande differenza tecnica tra le due squadre si vede in apertura di secondo set, in cui tre punti di Anzani portano subito avanti l’Italia. Qualche errore in attacco e in battuta dei lituani, uniti a muri efficaci dei nostri e un paio di sette di Galassi, indirizzano subito il punteggio verso i favoriti, che in breve si portano sull’11-4 e poi sul 19-9 con l’ace di Pinali. Da lì a chiudere il set 25-13 con il punto di Recine è un attimo. L’ultimo set resta in equilibrio fino al 5-5, poi il muro di Giannelli, l’attacco di Lavia e un errore lituano permettono il primo break per costruire un vantaggio. Gli azzurri mantengono 5 punti di margine per buona parte del parziale, per poi allungare ancora con altri punti di Galassi, autore di una prestazione sontuosa, fino al 21-12. Ancora una volta tocca a Recine, subentrato con un’ottima prestazione, chiudere il set e in questo caso l’incontro, con un mani-out per il 25-16. Eliminata la Lettonia, ai quarti di finale l’Italia troverà la vincente tra Bulgaria e Germania. Intanto il sogno europeo continua.

ITALIA-LETTONIA: 3-0 (25-14, 25-13, 25-16)

- ITA: Giannelli 4, Pinali 9, Galassi 11, Anzani 5, Michieletto 7, Lavia 12, Balaso (L). Recine 8, Romanò 1. Ne: Bottolo, Sbertoli, Cortesia, Ricci Piccinelli (L). All: De Giorgi.

- LET: Petrovs D. 1, Egleskalns 1, Svans 3, Freimanis 4, Smits 7, Ozolins 4, Ivanovs (L). Dardzans 4, Sauss 1, Jansons 1. Ne: Buivds, Skruders, Platacs, Petrovs A. (L), All: Keel.