Volley, Elena Pietrini lascia il ritiro della Nazionale e dice addio al sogno Olimpiadi 

PARIGI 2024

La toscana si è sottoposta a una serie di controlli medici che l'hanno condotta alla difficile scelta

© Getty Images Elena Pietrini dovrà rinunciare alla possibilità di prendere parte alle Olimpiadi Estive di Parigi 2024. In attesa di conoscere se l'Italia della pallavolo femminile riuscirà a strappare ufficialmente il biglietto per la capitale francese, la schiacciatrice toscana ha dovuto alzare bandiera bianca al termine di una stagione da protagonista alla Dinamo Kazan con la quale ha conquistato il titolo russo.

Vedi anche Volley Velasco avverte sul dualismo Egonu-Antropova: "Non fatemi questa domanda. Siamo una squadra, punto" La 24enne livornese si è sottoposta a una serie approfondita di esami medici e test fisici svoltisi a Milano in occasione del collegiale diramato dal commissario tecnico Julio Velasco e che hanno evidenziato una condizione non ideale per prendere parte agli impegni estivi. Questa situazione spingerà l'allenatore argentino a dover rivedere le proprie scelte con Alice Degradi in pole per affiancare Caterina Bosetti e Myriam Sylla, mentre per il quarto posto appare favorita Stella Nervini rispetto a Loveth Omoruyi, non convocata per l'ultimo raduno.