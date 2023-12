Volley: Egonu trascina Milano, ok anche Conegliano e Scandicci

VOLLEY DONNE

L’Imoco regola Busto Arsizio 25-20, 25-15, 25-18, la Vero Volley batte 3-0 Vallefoglia. Ok anche Savino del Bene (superata Bergamo) e Novara (Roma ko in tre set)

© Twitter Conegliano La 13a giornata della Serie A1 di volley femminile non vede sorprese tra le prime quattro della classe, che superano 3-0 le rispettive avversarie. Conegliano batte Busto Arsizio, mentre la Vero Volley Milano vince su Vallefoglia con 20 punti di Egonu. Scandicci regola Bergamo, mentre Novara ha la meglio su Roma. Chieri trionfa in casa di Casamaggiore per 3-1 e consolida la quinta posizione, mentre Firenze esulta in rimonta al quinto set contro Cuneo.

Conegliano supera senza problemi Busto Arsizio con un netto 3-0 e rimane salda in testa alla classifica da imbattuta. Il 25-20, 25-15, 25-18 è lo specchio di una partita che ha visto l’Imoco lottare soltanto nel primo set contro le ospiti, che sono riuscite a dare del filo da torcere alla capolista fino allo sprint finale firmato da Haak (tredici punti in totale) e Plummer. Nei periodi successivi si semplifica invece il lavoro della formazione veneta, che riesce ad aprire il gap all’inizio e chiude il match senza particolari patemi. Anche la Vero Volley Milano prosegue il proprio cammino e resta a una vittoria di distanza dal primo posto dopo la vittoria per 25-20, 25-13, 25-10 su Vallefoglia. Partita senza storia fin dall’inizio per le lombarde, che si godono una Paola Egonu da 20 punti. Già nel primo set la distanza tra le due squadre è evidente e il vantaggio di cinque punti, accumulato nelle battute iniziali, viene condotto fino al termine del parziale. I periodi successivi denotano una superiorità tecnica della squadra meneghina, che ottiene il successo agevolmente.

Vittoria convincente anche per la Savino del Bene Scandicci, autoritaria contro Bergamo con il punteggio di 25-11, 25-21, 25-14. Il vero turning point di questa sfida si trova nel secondo periodo, quando Villani (top scorer con 14 punti, uno in più di Antropova) risulta decisiva per inibire il ritorno delle bergamasche e portare sul 2-0 l’incontro. Chiude sul 3-0 anche la Igor Gorgonzola Novara, che ottiene la decima vittoria stagionale nella competizione ma rischia qualcosa in più contro Roma, battuta 25-10, 33-31, 25-14. La formazione ospite infatti ha più volte la palla per vincere il secondo parziale, ma tra errori e salvataggi le piemontesi riescono a conquistare un set che risulterà decisivo per orientare definitivamente la sfida, complici i 20 punti realizzati da Akimova e i 16 di Bosetti.

Altro ko per Casalmaggiore, sconfitto 1-3 da Chieri, che si issa al quinto posto in graduatoria. Non basta alla squadra di casa l’ottima vena realizzativa di Smarzek, poichè Grobelna (22 punti) e Skinner guidano le ospiti a un successo che sembrava poter essere messo in discussione dopo il 25-23 ottenuto al terzo parziale dalla Trasportipesanti, ma che concretamente viene seguito da un netto 16-25 che chiude i conti. Trionfa invece con una grande rimonta Firenze, che passa al tie break contro Cuneo: dopo il 25-21, 25-17 che sembrava aver indirizzato il match, le toscane vincono 19-25, 20-25, 9-15 i tre set successivi e ottengono un successo in trasferta che vale l’ottavo posto. Non bastano quindi i 21 punti di Enweonwu alla formazione di casa, eguagliata tra le fiorentine da Kraiduba.