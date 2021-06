Volley, De Giorgi nuovo c.t. della Nazionale maschile dal 1º luglio

VOLLEY

Blengini guiderà gli Azzurri fino a Tokyo, poi il nuovo ciclo con il tecnico due volte campione d'Italia

La Federazione Italiana Pallavolo e il presidente Giuseppe Manfredi hanno annunciato il nuovo allenatore della Nazionale maschile, che a partire dal 1º luglio sarà Fefè De Giorgi. L'attuale c.t., Chicco Blengini, resterà in panchina fino alle Olimpiadi di Tokyo prima di passare il testimone al nuovo tecnico azzurro che darà il via al ciclo verso i Giochi di Parigi 2024. De Giorgi guiderà gli Azzurri già in occasione degli Europei in programma dal 1º al 9 settembre. Nel settore femminile, invece, confermato Davide Mazzanti. Lega Pallavolo Serie A

IL PRESIDENTE MANFREDI: "DE GIORGI PRIMA SCELTA"

"Il consiglio federale, anche in controtendenza con il passato, ha deciso di iniziare subito un discorso di programmazione su Parigi e allo stesso modo ha ritenuto opportuno confermare Davide Mazzanti per la femminile, del quale siamo contenti e che ci ha portato grandi soddisfazioni. De Giorgi lo conoscete tutti, è la prima scelta per la FIPAV e inizierà a lavorare da subito per preparare la squadra in vista degli Europei. Un ringraziamento va a Chicco Blengini per quello che ha fatto per la Nazionale. Non solo per i risultati tecnici, ma anche una certa influenza che lui ha dato al settore giovanile. Se oggi parliamo di futuro per la maschile è perché Chicco ci ha messo del suo".

DE GIORGI: "EMOZIONATO COME LA PRIMA VOLTA"

"Raccolgo con orgoglio questa opportunità. Felice di salutare tutti in questa nuova veste da c.t. della Nazionale. Sono emozionato come quando fui convocato per la prima volta con la maglia azzurra".

MAZZANTI: "RINGRAZIO PER LA FIDUCIA"

"Voglio ringraziare il presidente Manfredi e il consiglio federale per la fiducia dimostrata. Sono davvero felice di poter guidare ancora la Nazionale femminile".