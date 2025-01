Volley: Civitanova vince la Coppa Italia maschile, Verona ko 3-2 in finale

COPPA ITALIA MASCHILE

Torna a vincere un trofeo importante Civitanova, che alza al cielo l’ottava Coppa Italia della sua storia (inseguendo Modena a quota 12) battendo in una finale combattutissima Verona con il punteggio di 3-2. L’equilibrio della sfida si vive già nel primo set, con la Lube che riesce ad imporsi 26-24 grazie ai punti di Loeppky e Nikolov, oltre al grande lavoro a muro di Bottolo. I marchigiani allungano sul 2-0 con un sonoro 25-15, contenendo bene gli attacchi avversari di Keita. Sotto di due set la Rana si risveglia: Keita torna a colpire e alcuni protagonisti di Civitanova si spengono, con i veneti che pareggiano addirittura i conti. Da 2-0 a 2-2, con Verona che strappa due parziali con il 25-23 e 25-21 per riportare la sfida in perfetta parità. Nello spareggio decisivo le prime fasi sono ancora equilibrate, ma poi la Lube inizia a prendere il largo: Nikolov torna a brillare, Chinenyeze mette a terra un paio di muri pesanti e Bottolo chiude con l’attacco del 15-10 che vale il 3-2 finale. La squadra di Medei vince la Coppa Italia, sfuma la chance per una comunque stoica Verona.