Volley, Champions League: Civitanova fa 4 su 4, piegato il Ceske Budejovice

CHAMPIONS VOLLEY

Civitanova-Budejovice rappresenta una tappa importante nella corsa dei marchigiani verso i quarti di finale di Champions League, e ancora una volta Lube non sbaglia l'appuntamento con la storia. Continua infatti la marcia quasi perfetta dei ragazzi di Fefè De Giorgi, che anche contro la formazione ceca trovano la vittoria (la quarta in altrettante partite) e raccolgono il massimo dei punti in palio: tre. Finisce infatti 3-1, con il set concesso agli avversari figlio più di un calo di concentrazione che di una superiorità degli avversari. Alla fine il punteggio racconta un 25-21, 25-19, 21-25, 25-19 senza particolari storie.

Il primo set inizia con un grande equilibrio in campo, con gli ospiti che provano anche a portarsi in vantaggio. Sul 12-9 Ceske arriva il time-out De Giorgi, che non risveglia la Lube. Sull'11-15 arriva quindi la scossa, con Bieniek e Rychlicki che trovano due punti fondamentali e Simon che con un gran muro firma il -1: è il primo segnale di un sorpasso nell'aria, che arriva sul 19-18 grazie a Kovar. Con l'ace di Simon Civitanova prende quindi il largo e Juantorena con un muro dei suoi trova il punto che chiude un set complicatissimo ma che sorride alla Lube. Ben più facile il compito nel secondo set, con Fila che prova a tenere a contatto i cechi bersagliati da ogni punto del campo da una Lube finalmente in palla: il muro di D'Hulst vale il +4, l'ace di Massari il +5. Il Budejovice fatica a rientrare, anche perché Bieniek continua a martellare e Rychlicki chiude tutto a muro. Cala la fiducia degli ospiti e aumentano gli errori da entrambi i fronti, fino al punto con cui il solito Rychlicki porta Civitanova sul 2-0.

Si direbbe una marcia trionfale, ma non è così: il terzo set inizia ancora bene per la Lube, con Kovar che trova il veloce 3-1, ma stavolta il Ceske non perde il contatto. Si torna infatti in parità, con Ondrovic che su errore proprio di Kovar trova il primo sorpasso dal primo set. Simon riporta i marchigiani avanti, ma Sotola si carica sulle spalle i suoi e stavolta Civitanova non reagisce ai suoi livelli. Dopo un mini-strappo Lube, infatti, il Budejovice si inventa un parziale di 8-2 che costa il set ai marchigiani, sorpresi da Sotola ma che devono prendersela soprattutto con loro stessi per alcuni errori evitabilissimi. Ogni possibile rischio di brutte sorprese viene però spazzato via all'inizio del set successivo, affrontato dai padroni di casa con una rabbia che fino a qualche minuto prima sembrava sparita: Kovar trova un punto in ricezione, poi spara un ace che sorprende la formazione ceca, quindi è Massari ad andare due volte a segno (con una parallela vincente e con un muro su un Sotola tramortito rispetto al giocatore visto nel terzo set). Lube quindi subito sul 5-1, e con la possibilità di amministrare il vantaggio senza rinunciare ai suoi poderosi attacchi. Rychlicki e un Kovar di nuovo dominante impediscono al Ceske anche solo di sognare la rimonta e Bieniek firma il fondamentale 17-12, quando l'incubo di un nuovo set buttato via iniziava a serpeggiare. Ma ormai per il Budejovice è troppo tardi, e infatti Rychlicki e Massari trovano i due punti che portano la Lube a quota 12. E con Trento seconda a 5 punti (sebbene con una partita in meno), la missione quarti di finale si può definire compiuta.