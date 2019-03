Volley, Cev Cup: epica rimonta a Istanbul, Trento trionfa

26/03/2019

Trento conquista la Cev Cup dopo un'epica partita a Istanbul, in cui aveva seriamente rischiato di gettare al vento la Coppa dopo il 3-0 dell'andata. E invece l'Itas batte in rimonta per 3-2 il Galatasaray, che si era aggiudicato i primi due set. La grande reazione nella seconda parte del match permette invece ai ragazzi di coach Lorenzetti di conquistare il trofeo: 22-25, 21-25, 25-16, 25-16, 15-5 il punteggio finale.