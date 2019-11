Volley, A1 femminile: Conegliano torna sola in vetta, Bergamo ko 3-0

A1 FEMMINILE

Nel posticipo della 5.a giornata di campionato l’Imoco Conegliano campione d’Italia torna da sola al primo posto della classifica grazie alla vittoria 3-0 contro la Zanetti Bergamo con i parziali di 25-21 29-27 25-16. Molto combattuto soprattutto il secondo parziale, con la Zanetti che sciupa quattro set ball, prima di cedere ai vantaggi. Terzo set in cui le battute di Egonu, De Kruijf e Volosz spianano la strada all’Imoco.

Il primo set se lo prende Conegliano, ma il 25-21 si concretizza solo nel finale di parziale perché Bergamo tiene a lungo in equilibrio il punteggio, infilando anche un paio break in avvio di partita. L’Imoco si affida come spesso succede al duo della Nazionale composto da Egonu e Sylla, con quest’ultima che dopo una bella difesa di squadra mette a terra il pallone della spallata definitiva alla Zanetti. Un ace fortunato, con la palla che si arrampica sul nastro prima di cadere a terra e un poderoso attacco in diagonale stretta di Egonu consegnano il vantaggio nei set alle campionesse d’Italia.



Secondo parziale combattutissimo e risolto solo ai vantaggi, con l’Imoco cinica prima nell’annullare quattro set ball in favore di Bergamo e poi a chiudere con due attacchi filati di Sylla. Zanetti che pure si mantiene in vantaggio per gran parte del parziale, con gli attacchi vincenti di Smarzek e Mitchem a colpire una Conegliano un po’ impacciata che finisce indietro anche di tre punti in due diversi momenti, tra cui sul 23-20. Da grande squadra quale è l’Imoco accende come un interruttore, si infila con prepotenza nel set e lo conquista di forza 29-27.



Terzo parziale che resta ancora in bilico fino a quando il turno di servizio non arriva tra le mani di Paola Egonu che con i suoi ace amplia il divario tra le due squadre. Dopo lo sforzo dei primi due parziali Bergamo non ha più le forze per rientrare nel punteggio e scivola inesorabilmente indietro anche con i turni di battuta gestiti da De Kruijf e Volosz. L’olandese trova tra gli altri un nastro amico, il capitano di Conegliano imbarazza la ricezione della Zanetti con le sue traiettorie. L’attacco di Sylla mette il sigillo alla vittoria dell’Imoco con il punto del 25-16, per il nuovo primato solitario in classifica di Conegliano.