Volley, A1 femminile: Conegliano passa al quinto set, Firenze seconda con Novara

A1 DONNE

È turno infrasettimanale anche per la Serie A1 di volley femminile. Conegliano centra la quinta vittoria in altrettante partite, ma la Imoco ha bisogno del quinto set per passare a Caserta: 25-22, 21-25, 25-18, 21-25, 15-13 i parziali per le Pantere. Firenze raggiunge Novara al secondo posto in classifica, vincendo per 3-0 a Chieri (25-21, 25-23, 25-23). Con lo stesso punteggio, Brescia batte Cuneo e sale al quarto posto.

La notizia è che hanno perso due set. Per vederle perderne tre, occorre ripassare. Dopo un cammino trionfale costellato di 3-0, la Imoco Volley Conegliano si “accontenta” di un 3-2 a Caserta con i parziali di 25-22, 21-25, 25-18, 21-25, 15-13. Le campionesse in carica, con Paola Egonu nelle rotazioni solo nei momenti più caldi del match, conducono con autorità il primo set per poi subire una battuta d'arresto nel secondo parziale, quando Caserta mette sotto la capolista con i punti di Alexa Gray e Aurea Cruz: le due, insieme, producono 34 punti. Rabbiosa la reazione della Imoco, che nel terzo set vola subito sul +8 (14-6) per poi toccare il +9 (20-11) e gestire agilmente fino al 25-18 conclusivo. Nel quarto set l'orgoglio delle padrone e di una Simon Liannes Castaneda mai doma (17 punti) costringe Conegliano a un tie-break vinto 15-13, rimontando dal punteggio di 11-9 per Caserta.

A seguire Sylla, Egonu e compagne c'è la coppia composta da Firenze e Novara: le toscane si impongono a Chieri per 3-0 (25-21, 25-23, 25-23) e raggiungono a 12 punti la Igor, che nell'anticipo si era aggiudicata il derby del Ticino contro la UYBA Busto Arsizio (28-26, 31-29, 23-25, 25-22). Al quarto posto in classifica, con 8 punti, c'è Brescia: la Millenium piega 3-0 Cuneo (25-18, 27-25, 25-23), in gran forma Camilla Mingardi con 23 punti. Si concludono al quinto set le altre partite della serata: Casalmaggiore batte in casa Bergamo (25-17, 25-22, 24-26, 20-25, 15-13), con 23 punti di Kenia Carcaces, Filottrano trova i primi punti del campionato rimontando Perugia dal 2-0 (24-26, 21-25, 25-13, 25-23, 15-13) nonostante i 35 punti di una grande Rosamaria Montibeller; fa lo stesso Scandicci (34 punti di Magdalena Stysiak) sul campo della Saugella Monza (21-25, 23-25, 25-20, 25-14, 15-12).