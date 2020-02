Civitanova vince la Coppa Italia: Perugia battuta al quinto set

VOLLEY MASCHILE

Dopo tre anni la Cucine Lube Civitanova torna a trionfare nella Coppa Italia di volley maschile: i campioni del mondo battono per 3-2 la Sir Safety Conad Perugia, vendicandosi delle ultime due edizioni vinte dai Block Devils proprio contro i cucinieri. La Lube, al sesto successo in Coppa Italia nella sua storia, vince con i parziali di 21-25, 25-23, 25-23, 34-36, 15-10 al termine di una gara spettacolare: il punto decisivo è di Yoandy Leal.

Civitanova-Perugia, atto terzo. Se nel 2018 e nel 2019 le Final Four di SuperLega avevano sorriso alla Sir Safety, questa edizione, primo trofeo del 2020, viene portata a casa dai cucinieri. La finale di Casalecchio di Reno (Bologna) è decisa dai dettagli, come inevitabile che sia tra due squadre così forti. Civitanova, reduce dalla battaglia contro Trento, è la più costante, mentre i campioni in carica si sciolgono sul più bello e cedono lo scettro.

Nel primo set si gioca punto a punto fin quando Perugia trova un break di 4-0 grazie alla firma di Marko Podraščanin e ai due ace di uno scatenato Wilfredo Leon. La Lube rosicchia quasi tutto il vantaggio con un grande Osmany Juantorena (nominato Mvp del match) e un muro di Yoandy Leal ma tre punti consecutivi della Sir, tutti su incertezze in attacco e in difesa della Lube, riportano Perugia su un vantaggio rassicurante. Il sigillo definitivo sul primo set arriva con un super punto di Filippo Lanza, che attacca a tutto braccio praticamente da fermo e trova la riga per il 25-21.

La riscossa della Lube comincia a partire dal secondo set, in cui i cucinieri tentano la fuga nella parte centrale. Una diagonale di Juantorena manda la Sir a -3 (15-12) ma è lo stesso schiacciatore della Nazionale a farsi murare da Fabio Ricci per il 21-21. Leon attacca sul petto di Jiří Kovář e firma il +1 che avvicina Perugia al 2-0, ma Civitanova risale la corrente e con un monster-block di Simone Anzani proprio su Leon raggiunge l'1-1 (25-23). Con lo stesso punteggio si chiude un terzo parziale che comincia con un Leon dominante: suoi tre punti consecutivi (tra cui un ace a 127 km/h) e la Sir vola a +3. Gap subito ricucito dai campioni del mondo dopo un timeout di Fefè De Giorgi: di più, Civitanova passa a comandare (18-15) con un break di 3-0 firmato dai soliti Juantorena e Robertlandy Simón, per poi raggiungere il +4 con un ace di Enrico Diamantini. I Block Devils tornano in corsa con un muro di Aleksandar Atanasijević su Leal ma si arrendono davanti a una pipe di Juantorena.

Strepitoso, in una finale comunque spettacolare dal primo all'ultimo minuto, il quarto parziale, in pratica un set e mezzo poiché termina 36-34 per la Sir. Si sale esponenzialmente di livello nei punti finali: Luciano De Cecco fa male dai nove metri e si batte il petto, convinto di aver trovato il break del 2-2. Invece Perugia deve sudare, e moltissimo. Fabio Balaso difende alla grande due palloni poi concretizzati dalle parallele di Leal. La Lube spreca due match point prima della soglia dei 25: sono Roberto Russo e Oleh Plotnytskyi a tenere in vita i Block Devils, che poi devono salvare altre sette palle del match. Un set all'ultimo respiro, in cui salgono in cattedra Juantorena, Atanasijevic, Rychlicki, Leal, Leon, Simón su tutti. Decide un monster-block di Leon su Juantorena e si va al tie-break. Nel quinto set Perugia arriva troppo stanca e si cambia il campo sul +4 per la Lube grazie a un pallonetto di Leal: dopo quasi tre ore di spettacolo, Leal chiude il match di potenza (15-10).