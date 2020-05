UYBA Volley, in posto 4 c'è Alexa Gray

UFFICIALE

Nuovo annuncio di mercato per la Unet e-work Busto Arsizio che ufficializza l'arrivo al PalaYamamay della schiacciatrice canadese Alexa Gray dalla Savino Del Bene Scandicci. Nell'ultimo campionato italiano la neo-farfalla è stata la decima realizzatrice del suo ruolo al pari di Samantha Bricio con 221 punti. Delle prime dieci è stata la prima in assoluto per percentuale di realizzazione in attacco con il 47,2%.

185 centimetri di altezza e dotata di grande elevazione, sarà la seconda giocatrice canadese della storia della UYBA Volley, preceduta da Jaimie Thibeault, a Busto Arsizio nel 2015/16.

Ecco le prime parole da farfalla di Alexa Gray: "Appena ho ricevuto l'offerta della UYBA sono stata entusiasta dell'opportunità di giocare in una squadra così forte. Ogni volta che ho giocato contro le farfalle sono sempre rimasta colpita dalla professionalità che si respira nell'ambiente e dal livello dello staff. [...] È il miglior palazzetto, sia come design che come accoglienza".

"Mi piace molto lavorare in Italia, mi rende molto felice. Il livello qui è uno dei migliori al mondo: ci sono squadre molto forti in campionato e ogni partita deve essere presa sul serio perché tutte hanno roster ben allestiti. Adoro giocare partite emozionanti e ravvicinate".