Una proposta tra sogno e realtà: "Valutiamo se restare in FIPAV o creare un campionato come l'NBA"

VOLLEY

Albino Massaccesi, storico A.D. della Cucine Lube Civitanova e vice-presidente della Lega Pallavolo Serie A maschile, ha parlato nel corso di un'intervista al Corriere Adriatico di una clamorosa ipotesi all'indomani della non-condivisa decisione federale di chiudere la stagione 2019/20: "Da diversi mesi la Federazione non ci invita più nemmeno come partecipanti senza diritto di voto ai consigli federali, come avveniva in precedenza. Valuteremo se rimanere con la FIPAV o creare un campionato stile NBA".

"La Lega Pallavolo, sia maschile che femminile, è il fulcro dell’attività. Non credo che questi signori possano pensare che il merito è delle attività dei campionati di Prima Divisione o giovanile. Se pensano di fare pallavolo solo a livello amatoriale sono sulla buona strada. Sono state prese decisioni senza nemmeno consultarci. Ma i soldi le mettono le società e non la Federazione, che non ci ha mai elargito premi. La FIPAV si è presentata da sola, come se Lega maschile e femminile non esistessero. Non è accettabile".