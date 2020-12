Trento fa scintille contro la Lube, Modena respira

A quattro anni ed un mese di distanza dall’ultima volta, l’Itas Trentino torna a vincere una partita di regular season contro la Cucine Lube Civitanova. La serie negativa della formazione gialloblù si è interrotta nel posticipo della 3ª giornata di ritorno di SuperLega, giocato alla BLM Group Arena. I padroni di casa hanno fatto valere il fattore campo, confermando il loro buon momento di forma. In particolar modo, è la consistente prova a rete dell’intero fronte di attacco (62% di positività) a indirizzare pesantemente il risultato (3-0) del match in favore dei gialloblù. Per Civitanova non sono bastate le positive prove di Rychlicki e Leal per far fronte allo strapotere dell'MVP Abdel-Aziz e Lucarelli.

Lega Pallavolo Serie A