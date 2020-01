Tokyo 2020, decisi i gironi per le Nazionali di Mazzanti e Blengini

OLIMPIADI

La Federazione internazionale di pallavolo ha reso noti i gironi delle Nazionali maschili e femminili che si contenderanno gli otto posti disponibili per accedere ai quarti di finale delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Le dodici selezioni maschili e femminili sono state divise in due Pool seguendo il ranking FIVB con il sistema a serpentina. L'Italia di Zaytsev e Juantorena ricopre attualmente al 4º posto, mentre quella di Egonu e Chirichella è più in basso di quattro posizioni (8ª).

Gli azzurri di Chicco Blengini saranno impegnati in un girone abbordabile composto, oltre che dall'Italia, da Giappone, Polonia, Canada, Iran e Venezuela. Per la selezione femminile di Davide Mazzanti, invece, ci sarà da fare i conti con Cina, Stati Uniti, Russia, Argentina e Turchia. Come di consueto, ad accedere alla fase successiva (i quarti di finale) saranno le prime quattro classificate dei due gironi.

Un altro motivo d'orgoglio per l'Italia del volley arriva anche da Daniele Rapisarda, fischietto internazionale selezionato dalla FIVB per rappresentare il nostro Paese nella manifestazione a cinque cerchi.